Algérie: Karaté Do/Championnat national - Large domination du MC Alger

ALGER — Le Mouloudia d'Alger a outrageusement dominé l'édition 2025 du Championnat National de Karaté Do, "individuel" et "par équipes", Kata et Kumité, clôturée samedi à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger), en remportant onze des seize titres mis en jeu.

Même dans les catégories de poids où il n'a pas réussi à décrocher la première place, "Le Doyen" est monté sur les deuxièmes ou troisièmes marches du podium, étoffant ainsi sa belle moisson par plusieurs médailles d'argent et de bronze.

En effet, malgré la rude concurrence imposée par les athlètes des autres clubs, le MCA a su tirer son épingle du jeu, et dès la phase de qualification, avant de parachever le travail pendant les finales, disputées samedi.

Le Doyen a terminé avec un total de 23 médailles (11 or, 6 argent et 6 bronze), devançant ainsi l'OC Hydra (2 or et 4 bronze), au moment où la JS Fréha a complété le podium, avec les deux médailles d'or remportées par les internationales Célia Ouikene (-50 kg) et Louiza Abouriche (-55 kg) en kumité (seniors/dames).

Etalée sur une période de trois jours (ndlr : jeudi, vendredi et samedi), la compétition a été marquée par une participation record de 1024 athlètes (messieurs et dames), issus de 54 Ligues de wilayas.

Cependant, l'entraîneur national de la spécialité kumité Rachid Tighri a considéré que "dans l'ensemble, le niveau de la compétition a été relativement moyen, particulièrement en raison du manque de préparation". Mais il a salué "la belle prestation des internationaux", qui selon lui ont été "à la hauteur de leur statut, en remportant des victoires méritées".

Tighri a rappelé au passage que la sélection nationale est appelée à disputer les Championnats d'Afrique de Karaté, prévus le 25 juillet courant à Abuja (Nigeria), ajoutant qu'elle doit s'y préparer convenablement, surtout que cette compétition permettra aux lauréats d'améliorer leur ranking mondial.

Dans cette perspective, la sélection nationale prévoit de participer à un maximum de tournois internationaux, pour permettre à ses athlètes de côtoyer le haut niveau et de progresser par la même occasion, particulièrement sur le plan technique.

Les podiums

-60 kg (Messieurs) :

1)- Mohamed Amine Guendouzi (OC Hydra/Alger)

2)- Wahid Boukhari (OC Hydra/Alger)

3)- Hamza Messaïd (ARM Bordj El Kiffan)

--)- Mohamed Talata (JS Mesdour/Bouira)

-67 kg (Messieurs) :

1)- Mohamed Fayçal Bouakel (MC Alger)

2)- Nacer Sid Ahmed Hamia (JS Mesdour/Bouira)

3)- Abdelmohcine Medani (OC Hydra/Alger)

--)- Iheb Hamidèche (JS Mesdour/Bouira)

-75 kg (Messieurs) :

1)- Ayache Zekaoui (OC Hydra/Alger)

2)- Louaï Sadli (JS Mesdour/Bouira)

3)- Abdesslam Attaoui (MC Alger)

--)- Abdallah Benchikh (MC Alger)

-84 kg (Messieurs) :

1)- Hocine Bensaïd (CSA Aït Boumahdi/Tizi-Ouzou)

2)- Mohamed Amine Djemiat (ARB Baraki/Alger)

3)- Alaeddine Tebbal (NS Sétif)

--)- Mohamed Derouiche (OWB Oran)

+84 kg (Messieurs) :

1)- Hocine Daïkhi (MC Alger)

2)- Hamid Hazem Nahale (OWB Oran)

3)- Djamel Boussabaini (ARM Bordj El Kiffan)

--)- Salah-Eddine Ali Haddad (SSC Blida)

-50 kg (Dames) :

1)- Cylia Ouikène (JS Fréha/ Tizi-Ouzou)

2)- Rayane Sekour (MC Alger)

3)- Sarah Ouennas (MC Alger)

--)- Ichrak Gacem (Chemoumra Batna)

-55 kg (Dames) :

1)- Louza Abouriche (JS Fréha/Tizi-Ouzou)

2)- Djihad Siouda (Nadjm Bordj Bou Arréridj)

3)- Maria Ouyahia (JS Mesdour/Bouira)

--)- Feriel Hamadache (MC Alger)

-61 kg (Dames) :

1)- Khadidja Ghellab (MC Alger)

2)- Thanina Saoudi (JSM Béjaïa)

3)- Racha Hammadi (Mostakbal Constantine)

--)- Melissa Merbah (Sporting Club Tizi-Ouzou)

-68 kg (Dames) :

1)- Karima Mekkaoui (MC Alger)

2)- Kamelia Djihane Menacer (MC Alger)

3)- Rawan Boudraâ (JS Barika)

--)- Lamisse Zitouni (RCB Alger)

+68 kg (Dames) :

1)- Chaïma Oudira (MC Alger)

2)- Zahra hammachi (ECSA Annaba)

3)- Malak Soundous Daki (JS Mesdour/Bouira)

--)- Rouaia Ayada (JS Mesdour/Bouira)

Kata (Messieurs/Par équipes) :

1)- MC Alger

2)- CRBC Alger

3)- AS Sûreté Nationale d'Alger

--)- OC Hydra/Alger

Kata (Messieurs/Individuel) :

1)- Youcef Ziad (MC Alger)

2)- Saber Benmakhlouf (MC Alger)

3)- Abdelali Tahoulit (MC Alger)

--)- Salah-Eddine Sekour (Algérie)

Kata (Dames/Par équipes) :

1)- MC Alger (A)

2)- MC Alger (B)

3)- COS Bouzeguène (Tizi-Ouzou)

--)- CRH Alger.

Kata (Dames/Individuel) :

1)- Narimène Dahleb (MC Alger)

2)- Rayane Slakdji (MC Alger

3)- Aya Ould Larbi (MC Alger)

--)- Hibet-Allah Ghodbane (Abtal Aurès Batna).