Afrique: Troisième édition du symposium économique – Le continent se réinvente à rabat

Les 14 et 15 juillet 2025, se tient la 3ème édition de l'Africa Economic Symposium (AES) 2025 à Rabat (Maroc). Cet événement stratégique organisé par le Policy Center for the New South(PCNS), un think tank marocain, est un rendez-vous de référence qui rassemble chercheurs, décideurs publics, représentants du secteur privé, entre autres, aux fins de croiser analyses macroéconomiques, innovations et expériences conjoncturelles afin de bâtir des politiques africaines ambitieuses et résilientes.

Sur le thème principal « Des choix audacieux face aux mutations mondiales », l'objectif de la troisième édition de l' Africa Economic Symposium (AES) 2025 à Rabat (Maroc) qui se tient les 14 et 15 juillet 2025 à Rabat (Maroc) est d'explorer comment l'Afrique peut répondre aux bouleversements géoéconomiques, à la pression inflationniste, aux ruptures des chaînes logistiques, et à l'accès au financement. Plusieurs axes prioritaires ont été identifiés comme focus de la 3e édition, parmi lesquels : le Financement de la transition verte et énergétique ; les Réformes fiscales et mobilisation des ressources domestiques ; l'Intégration économique régionale et industrialisation ; l'Inclusion financière et transformation numérique ; les Nouveaux partenariats de développement.

En réponse à des enjeux géopolitiques, une inflation persistante et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, le symposium vise à donner à l'Afrique des pistes concrètes pour renforcer sa résilience économique.

Le premier axe prioritaire est relatif au contexte où l'Afrique subit de plein fouet la crise climatique, et doit financer des nouvelles infrastructures tout en préservant l'équilibre macroéconomique ; l'axe 2 est pertinent du fait que larce que l'accès au crédit international devient plus cher et plus rare, donc il faut des recettes domestiques plus robustes ; la pertinence de l'axe 3 relève du défi que représente la Zlecaf (Zone de libre échange ) et le risque qu'elle reste une ambition théorique sans projets industriels communs concrets.

L'Inclusion financière et la transformation numérique est un enjeu majeur car la digitalisation est vue comme un levier clé de croissance, mais elle pose aussi des risques de sécurité et de fragmentation. Le dernier axe portant sur les Nouveaux partenariats de développement est tout aussi majeur, puisqu'il est question de redéfinir les relations avec les institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale, BAD), de négocier des financements plus souples et adaptés aux réalités africaines, de promouvoir les investissements Sud-Sud. Les SDR (Droits de Tirage Spéciaux) recyclés vers l'Afrique et plaidés par de nombreux chefs d'État, devraient être un sujet de discussion.

L'idée de ce symposium est née du constat que les forums africains abordent souvent le commerce et l'intégration, mais plus rarement la politique macroéconomique, la stabilité monétaire, la politique industrielle et la place de l'innovation scientifique.

Cette troisième édition de l'AES est attendue parce qu'elle arrive dans un contexte où : la hausse des taux d'intérêt mondiaux a renforcé le poids de la dette ; les promesses de financements climatiques restent en deçà des besoins ; la mise en oeuvre de la ZLECAf entre dans une phase plus concrète ; la géopolitique (BRICS élargi, rivalités USA-Chine) influence les flux d'investissement. Sous ce rapport, il s'agira en somme, de transformer les engagements financiers en projets concrets, de consolider l'intégration économique continentale, de renforcer l'innovation technologique et la souveraineté industrielle, de repousser les limites du financement classique en explorant des solutions mixtes.

La présentation de la 6e édition du Rapport annuel sur l'économie de l'Afrique, une des publications emblématiques du Policy Center for the New South et fruit des contributions de plus d'une trentaine d'experts, constituera un moment fort du Symposium.