Afrique: La méthode Malete

Parmi les murmures du football féminin africain, un nom commence à faire du bruit : Alex Malete. Dimanche 13 juillet, au stade Père Jégo de Casablanca, le sélectionneur du Botswana a offert à son pays bien plus qu'un simple retournement de score.

À 35 ans, il a signé sa première grande œuvre d'entraîneur en guidant les Mares vers une victoire renversante face à la Tunisie (2-1), lors de la dernière journée du Groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2025. Mais ce succès est surtout le fruit d'une méthode, patiemment installée celle d'Alex Malete.

« Tout le crédit en revient aux joueuses »

Il est le premier à le dire. En conférence de presse d'après-match, sourire en coin, voix posée malgré l'émotion, Alex Malete s'efface immédiatement : « Tout le crédit en revient aux joueuses. Elles ont cru, elles ont répondu, elles ont osé. » Une posture qui en dit long sur sa manière de diriger. Ce technicien, passé par les plateaux télé, les stations de radios et les bancs d'école avant de poser ses valises sur celui de la sélection nationale féminine, cultive une forme rare d'humilité.

« Ce que vous voyez sur le terrain, c'est le résultat d'une alchimie. Moi, je suis là pour créer les conditions. Mais ce sont elles qui écrivent l'histoire. » Ces mots, prononcés dans les entrailles du stade Père Jégo après la victoire décisive face à la Tunisie, résonnent comme un manifeste de sa méthode. Car Malete n'est pas un adepte de la confrontation. Il préfère convaincre, suggérer, dialoguer. « Je discute énormément avec mes joueuses, pour savoir comment elles se sentent, jauger leur détermination, avoir des détails qui me permettent de créer une osmose ».

Une autre vie avant le banc

Alex Malete a connu plus d'une vie. Instructeur certifié par la FIFA et la CAF, journaliste sportif pour une chaîne botswanaise, analyste vidéo, puis assistant de Gaolethoo Nkutlwisang sur le banc des Mares avant d'en prendre les rênes. Cette pluralité d'expériences l'a façonné. Il comprend les récits, les images, les dynamiques collectives. « Il a ce truc pour lire dans les joueuses, glisse Unoda Chepete, physiothérapeute des Mares. Il sait ce qu'il faut dire, mais surtout comment et quand le dire. »

Depuis qu'il a été nommé sélectionneur principal fin 2023, Malete s'est donné une mission : redonner envie. Envie de jouer, de courir, de faire vibrer un pays. Pour y parvenir, il a pris son temps. Entretiens individuels, réunions collectives, séances sans ballon pour apprendre à se parler... Et surtout, un mot d'ordre : la confiance.

« Il nous a demandé de nous amuser »

Mené 1-0 à la pause face à la Tunisie, dos au mur, le Botswana pouvait plier. L'élimination planait. Mais dans le vestiaire, pas un mot plus haut que l'autre. Pas de colère. « Il nous a juste demandé de nous amuser, raconte Lesego Radiakanyo, buteuse et Joueuse du Match TotalEnergies. Il nous a dit que le travail avait été fait en amont, qu'il fallait juste se libérer, et que les buts allaient venir. » Un discours simple, presque désarmant, mais d'une efficacité redoutable.

En deuxième période, les Mares se sont métamorphosées. Deux buts, une intensité retrouvée, et surtout cette sensation de jouer « comme à l'entraînement, mais avec le coeur », selon les mots de la capitaine Sedilame Boseja.

L'école du détail

La méthode Malete, c'est aussi un soin obsessionnel du détail. Des feuilles A4 annotées de ses propres mains, des séances vidéos individualisées, des données GPS utilisées pour ajuster la charge d'entraînement au cas par cas. Il est technicien, mais il refuse d'être un simple stratège. Ce qui compte, c'est la transformation intérieure. « Si tu crois que tu peux le faire, tu le feras », aime-t-il répéter à ses joueuses.

Une suite à écrire

Grâce à ce succès face aux Aigles de Carthage Dames, le Botswana s'offre une vraie chance de rallier les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024. Il ne manque qu'un résultat favorable : un match nul entre le Ghana et la Tanzanie. Un scénario encore inespéré il y a quelques jours. Mais pour Alex Malete, rien n'est encore acquis.

« Nous n'avons encore rien prouvé, rappelle le sélectionneur. Ce tournoi est avant tout un terrain d'apprentissage. Si nous passons le premier tour, ce sera une belle récompense. Mais mon vrai objectif, c'est que l'équipe sorte de cette compétition avec de l'expérience et de la maturité, peu importe le classement final. »

Reste désormais à savoir si cette méthode patiemment installée résistera à la pression du haut niveau. Ce qui est sûr, c'est que le Botswana n'avance plus dans l'ombre.