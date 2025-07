Afrique: Groupe C - Afrique du Sud-Mali, duel pour la première place

La phase de groupes touche à sa fin, et le suspense reste entier dans le Groupe C de cette CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024. À égalité parfaite (4 points chacune), l'Afrique du Sud, tenante du titre, et le Mali, outsider méthodique et ambitieux, s'apprêtent à croiser le fer pour une première place qui pourrait changer bien des destins en quarts de finale.

Plus qu'un simple match pour la tête du classement, cette rencontre entre deux formations invaincues servira aussi de révélateur. D'un côté, les Banyana Banyana et leur mécanique bien huilée, de l'autre, les Aigles Dames, portées par une forme de sérénité discrète mais redoutablement efficace.

L'Afrique du Sud, l'expérience tranquille

Pourquoi changer une formule qui fonctionne ? Championnes d'Afrique en titre, les Sud-Africaines n'ont pas eu besoin de forcer leur talent jusqu'ici. Un nul maîtrisé contre la Tanzanie (1-1), une victoire tranquille face au Ghana (2-0) : le tableau de marche est respecté. Dr Desiree Ellis, fidèle à sa ligne de conduite, a fait tourner face aux Tanzaniennes (quatre changements) tout en conservant l'essentiel - une structure solide et une efficacité redoutable dans le dernier tiers.

« L'approche, c'est toujours de prendre un match à la fois. C'est ce qui nous a fait gagner en 2022 », glisse Amogelang Motau, milieu basée au Mexique. « Le groupe vit bien, malgré la transition. De nouvelles joueuses arrivent, les cadres sont là pour les accompagner. Le but est clair : finir premières. »

Du côté du staff, on prépare cette dernière bataille de groupe avec la même rigueur. « Aucune équipe ne peut être sous-estimée, Mali incluse. Nous devons être plus rapides dans la circulation, plus incisives dans les 30 derniers mètres », analyse Ellis. « Quand on joue simple, au sol, en combinaison, on sait qu'on peut faire mal. »

Le Mali, méthode et audace

Le calme avant la frappe. Le Mali n'a pas besoin de s'agiter pour faire mal. Ni face à la Tanzanie (1-0), ni contre le Ghana (1-1), les Maliennes n'ont semblé dominer outrageusement. Et pourtant, elles ont laissé à chaque fois l'impression de mieux gérer les temps forts. Solides, bien organisées, sûres de leur fait. Une équipe qui avance masquée, mais sûre de sa route.

« On connaît très bien l'Afrique du Sud. Elles sont solides, expérimentées, mais on a nos armes », explique Mohamed "Houssein" Saloum, architecte de cette équipe. « Personne n'attendait un nul entre la Tanzanie et les tenantes du titre. C'est ça le football. On va se battre pour la première place. »

Sous ses ordres, le Mali s'est transformé. Plus structuré, plus ambitieux. Et la parole passe aussi par les cadres, comme Yakare Niakaté, qui évolue à l'US Orléans: « Pour moi, il n'y a pas de favori. Elles ont gagné le titre, oui, mais nous, on est là, on connaît notre valeur. On va tout donner pour aller chercher quelque chose. »

Un duel à la hauteur des ambitions

La dernière confrontation entre les deux nations remonte à 2018, en demi-finale. Victoire 2-0 des Sud-Africaines, alors portées par Thembi Kgatlana et Lebohang Ramalepe. Depuis, le Mali a grandi, appris, digéré. Et il avance avec la ferme intention de faire mieux que cette demi-finale historique.

« C'est un honneur d'être ici, dans cette CAN. Jouer contre le Ghana, la Tanzanie, maintenant l'Afrique du Sud... c'est ce que je veux », confie encore Niakité. « Je veux m'exprimer sur le terrain contre les meilleures. »