La Confédération Africaine de Football (CAF), en partenariat avec la compagnie multi-énergies TotalEnergies, est fière d'annoncer une reconnaissance exceptionnelle pour les deux joueurs les plus remarqués lors de la Finale Continentale 2024/2025 du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF, qui s'est tenue le 26 avril 2025 à Accra, au Ghana.

Jennifer Awuku (Ghana) et Souleymane Commissaire Faye (Sénégal), désignés Joueurs du Tournoi, vivront une expérience unique dans leur vie : ils ont été invités à officier comme Ramasseurs de balles lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025, prévue le 18 janvier 2026.

Cette initiative s'inscrit dans la vision du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, pour un développement global de la jeunesse africaine. Elle ne se limite pas à offrir des plateformes de compétition, mais encourage aussi les échanges culturels, dans le but de former et d'inspirer la prochaine génération de leaders africains, sur le terrain comme en dehors.

Elle illustre également l'engagement de TotalEnergies, en tant que partenaire de longue date de la CAF, à faire du football africain un levier pour révéler le potentiel de la jeunesse du continent.

Dans le cadre de leur récompense :

Les lauréats se rendront au Maroc accompagnés d'un tuteur légal, avec tous les frais de voyage et d'hébergement pris en charge.

Ils participeront à des activités exclusives à la fois culturelles et éducatives durant leur séjour, rendues possibles grâce au soutien de TotalEnergies.

Leurs parcours seront mis en lumière à travers du contenu numérique diffusé sur les plateformes de la CAF et de TotalEnergies, afin de partager leurs histoires et d'inspirer d'autres jeunes talents à travers l'Afrique.

Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a souligné la portée de cette initiative : « Il ne s'agit pas seulement d'une récompense : c'est un véritable investissement dans l'avenir du football africain. Grâce à des opportunités concrètes comme celle-ci, nous offrons à notre jeunesse une vitrine à l'échelle mondiale, nous cultivons l'ambition et nous favorisons la compréhension interculturelle bien au-delà du terrain. »

Martin Bertran, Vice-Président en charge de la Marque, de la Publicité et du Sponsoring chez TotalEnergies, a réaffirmé l'engagement continu de l'entreprise envers la jeunesse africaine :

« TotalEnergies est fière d'avoir renouvelé son partenariat majeur avec la CAF et d'associer sa marque au Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF à l'échelle du continent. Offrir une expérience unique aux deux Joueurs du Tournoi au Maroc dans le cadre du programme TotalEnergies Ball Kids constitue une première contribution forte, et nous sommes déterminés à continuer à créer de la valeur tout au long de la saison 2025/2026. »

Par ailleurs, lors de la finale du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF 2024/2025 à Accra, TotalEnergies a également organisé un atelier de création de contenu numérique, destiné à former huit jeunes filles et garçons pour couvrir les matchs finaux sur les réseaux sociaux de la CAF et de TotalEnergies.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans la mission de la CAF, qui vise à élever la jeunesse africaine à travers le football, en alliant sport, éducation, leadership et échanges culturels.