Algérie: Festival culturel international de danse populaire - L'exposition de produits artisanaux séduit les troupes étrangères

SIDI BEL-ABBES — L'exposition de produits artisanaux, organisée dans le hall du Planétarium, au centre-ville de Sidi Bel-Abbes, en marge de la 15e édition du Festival culturel international de danse populaire, connaît un grand engouement chez les visiteurs, notamment des troupes participantes à cet événement culturel, qui ont manifesté un vif intérêt pour les articles du patrimoine et de l'artisanat exposés.

Cet espace, qui réunit des dizaines d'artisans venus de diverses wilayas du pays, a vu défiler de nombreux membres des troupes nationales et étrangères.

Les hôtes de la capitale de la Mekerra ont exploré les différents stands de l'exposition, qui vise à valoriser le produit artisanal algérien et à mettre en lumière les talents des artisans dans divers domaines, notamment le tissage, la poterie, la sculpture sur bois, les bijoux traditionnels et les tapis.

Plusieurs exposants ont déclaré à l'APS que ce Festival constitue une opportunité importante pour promouvoir leurs produits et échanger les savoir-faire entre artisans de différentes régions du pays, soulignant l'importance de telles manifestations culturelles dans la valorisation de la créativité locale.

Les visiteurs, notamment les troupes étrangères, ont salué la qualité et la diversité des produits exposés, soulignant que ce type d'espace apporte une dimension culturelle et économique au Festival et contribue à rapprocher les jeunes générations de leur patrimoine matériel et immatériel.

A ce propos, une représentante de la troupe de danse italienne a exprimé son émerveillement face à la beauté des bijoux traditionnels et aux détails de la broderie artisanale, estimant que "chaque pièce porte une âme artistique et une histoire racontée à travers les fils et les couleurs sur l'authenticité de la culture algérienne".

De son côté, un membre de la délégation chinoise a salué la grande maîtrise des artisans algériens, estimant que "l'artisanat représente une richesse culturelle précieuse", tandis qu'une représentante de la délégation espagnole a loué la diversité de l'artisanat algérien, reflet d'une profonde richesse civilisationnelle.

A noter que les activités du Festival culturel international de danse populaire se poursuivent, jusqu'à demain lundi, sous le slogan "L'Algérie, passerelle de rencontres et de paix dans le monde", avec la participation de troupes folkloriques venues de Palestine, Egypte, Pologne, Slovaquie, Ghana, Espagne, Italie, Turquie et de Chine, ainsi que de 14 troupes issues des wilayas de Tamanrasset, Tizi-Ouzou, Constantine, Ghardaïa, Setif et Sidi Bel-Abbes.

L'événement, organisé sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, est supervisé par le wali de Sidi Bel-Abbes, en coordination avec les Assemblées populaires de wilaya et des communes.