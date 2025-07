Algérie: Oran - Le pays résistera à toutes les campagnes visant à la déstabiliser

ORAN — L'Association nationale des Grands invalides de la Guerre de libération nationale a souligné, dimanche à Oran, que l'Algérie résistera à toutes les campagnes étrangères qui la ciblent, notamment celles provenant des "porte-voix de la France coloniale et des voix haineuses de l'extrême droite".

Dans la déclaration finale du Colloque national intitulé "Une mémoire impérissable, un peuple invincible", organisé par l'Association et inauguré par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, il est souligné "la nécessité de faire face à toutes les campagnes extérieures visant l'Algérie, en particulier celles orchestrées par les relais de la France coloniale et les discours haineux de l'extrême droite".

Le document a également réaffirmé que "l'Algérie restera ferme face à quiconque oserait porter atteinte à sa dignité, à son histoire et à son identité".

L'Association a aussi insisté sur la préservation de la souveraineté et de l'unité nationales, soulignant le rôle essentiel de la jeunesse dans la sauvegarde du pays et la perpétuation du message des martyrs et des héros de la Révolution.

L'Association des Grands invalides de la Guerre de libération nationale a exprimé ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son engagement ferme en faveur de la protection de la Mémoire nationale et de la concrétisation des valeurs de la Déclaration du 1er Novembre 1954.