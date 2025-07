Algérie: Championnat national d'haltérophilie (4e j) - 13 records battus en cadets et cadettes et seniors filles à Oran

ORAN — Treize records d'Algérie ont été battus par les haltérophiles cadets et cadettes et seniors filles, lors de la 4ème journée du Championnat d'Algérie, disputée, dimanche à la salle omnisports du village méditerranéen d'Oran.

Chez les cadets garçons neuf records ont été battus par l'équipe de Hodna avec six records et Beni Serour de M'Sila avec trois records.

Les records du club Hodna de M'Sila ont été battus par l'haltérophile Mâachou Oussama dans la catégorie de 56 kg, qui a pulvérisé trois records (96 kg à l'arraché), (116 kg à l'épaulé-jeté) et au total 212 kg, alors que les trois autres records ont été l'oeuvre de Bouchara Ahmed 50kg qui a soulevé en épaulé jeté 86 kg et Moussa Haroun (56kg) qui a fait 81kg en arraché et Chaâbi Oussay (60 kg) avec 111 kg en épaulé jeté.

Dans la catégorie de 71 kg, l'haltérophile cadet Touiri Mohamed Islam de Beni Serour a battu trois records (107 à l'arraché), (137 en épaulé-jeté) et 244 kg au total.

Chez les dames, trois records ont été battus par la cadette de la formation Abtal Maghnia Inès Driss de la catégorie des moins de 58 kg, qui a réalisé un arraché à 65 kg (contre un ancien record de 60 kg), un épaulé-jeté à 76 kg (ancien record 75 kg), pour un total cumulé de 141 kg.

En seniors filles, l'haltérophile Yahia Mamoun Amine de la catégorie de plus de 87 kg du Mouloudia d'Alger a réalisé un record à l'épaulé-jeté avec 111 kg.

La compétition des cadettes et juniors filles a été nettement dominée par le club Tomoh Wahrane, qui a décroché plusieurs premières places, notamment grâce à Boumedienne Mira, Nour El-Houda Mazari, Khetel Bouchra et Saâdi Bouchra, alors que chez les seniors les athlètes du MC Alger se sont illustrés en remportant la majorité des titres.

Le directeur technique national Bouabache Mohamed n'a pas caché sa satisfaction suite à ce lot de records battus, lors de cette 4ème journée de la compétition. " Les performances obtenues sont acceptables et augurent d'un avenir florissant pour ces deux jeunes talents, qui pourront atteindre un niveau supérieur avec plus de travail et plus de compétitions", a-t-il souligné.

"Cette performance est le fruit du travail effectué par les athlètes tout au long de l'année ", a-t-il indiqué. Le DTN a souligné que " le niveau était relevé durant ses journée de compétition", ajoutant que " la plus grande satisfaction est que les records ont été battus par de jeunes athlètes prometteurs ". Selon lui, ce rendez-vous d'Oran a constitué " une belle opportunité pour préparer les prochaines échéances internationales".

Cette compétition nationale de levée de poids, qui s'étalera jusqu'à jeudi, rassemble près de 336 athlètes, cadets, juniors et seniors filles et garçons représentant 28 clubs, issus de 11 wilayas du pays.

Il est important de souligner que, pour la première fois, la Direction technique nationale a instauré un système de minima de performance lors de cette édition. Cette initiative vise à rehausser significativement le niveau du Championnat national, ainsi que celui de la compétition entre les athlètes, toutes catégories de poids confondues.