Algérie: Dépôt à partir de lundi des demandes de transfert interwilayas des enseignants et directeurs des établissements scolaires

ALGER — La période des dépôts des demandes de transfert interwilayas des enseignants et des fonctionnaires de l'administration des établissement scolaires, qui doivent se faire exclusivement via le système d'information du secteur, s'ouvre à partir de lundi, a annoncé le ministère de l'Education nationale.

"Les enseignants titulaires des trois cycles d'enseignement: primaire, moyen et secondaire, ainsi que les fonctionnaires de l'administration des établissements scolaires (directeurs d'école primaire, de CEM et de lycée), en service et désirant être transférés en dehors de leur administration (entrée et sortie interwilayas), au titre de l'année scolaire 2025-2026 et dans la limite des postes budgétaires vacants dans la wilaya demandée, doivent introduire leur demande, exclusivement via le système d'information du secteur de l'Education nationale, selon les modalités et les délais impartis", indique un communiqué du ministère de l'Education nationale rendu public dimanche.

Pour les enseignants, le dépôt de la demande se fait via le lien https://ostad.education.dz , de lundi 14 juillet 2025 à 13h00 jusqu'à samedi 02 août 2025 à minuit. La demande des fonctionnaires de l'administration des établissements scolaires, est introduite via le compte du directeur de l'établissement à travers la plateforme numérique du ministère de l'Education nationale, de lundi 14 juillet à 13h00 jusqu'à jeudi 24 juillet 2025 à minuit, précise la même source.