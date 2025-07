Congo-Brazzaville: Employabilité - Une lettre d'engagement pour la formation de 40 jeunes

Le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea) et la Banque Sino-congolaise pour l'Afrique (Bsca-Bank) ont signé le 11 juillet au siège du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) à Brazzaville, une lettre d'engagement pour offrir des opportunités de stages à 40 jeunes congolais dont 20 jeunes filles.

S'inscrivant dans le cadre du programme "Stage emploi" (Stagi), la lettre d'engagement a été signée en présence du directeur du cabinet du ministre en charge de la Jeunesse, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Charles Makaya, du directeur général de la Banque agricole de Chine (BAC), Zhiheng Wang, et de la représentante du Pnud au Congo, Adama Dian Barry. A travers cet acte, la Bsca-Bank va apporter un soutien concret à l'objectif de la priorité nationale sur la jeunesse, en offrant des opportunités de stages aux jeunes congolais.

La représentante du Pnud au Congo a rappelé que la signature de cette lettre témoignage de la qualité exceptionnelle des relations entre les trois parties pour l'élimination de la pauvreté dans le cadre d'un partenariat mettant la jeunesse et le secteur privé au coeur de l'agenda. « Comme nous le disons au Pnud-Congo, offrir un stage à un jeune diplômé, c'est lutter contre la pauvreté, car cela permet de donner l'espoir d'un contrat d'emploi et d'un revenu durable pour plusieurs familles. Nous espérons que ces opportunités de stages vont ouvrir ainsi des perspectives d'un avenir meilleur pour 40 familles, et plus de 400 personnes », a souhaité Adama Dian Barry.

Porté par le ministère de la Jeunesse et exécuté par le Pnud, le programme Stagi vise à soutenir 10.000 jeunes pour l'obtention d'un stage, tout en complétant leur développement professionnel, à travers un coaching et un mentorat de qualité internationale. En partenariat avec UniCongo et Unoc, le Pnud a pu, en soutien au Fonea, faciliter le recensement de 2 440 jeunes diplômés en quête de stages ; coacher 400 jeunes dont 215 filles ; identifier plus de 200 offres de stages en 90 jours et placer 100 jeunes en entreprises.

Plus de cinq d'entre eux ont déjà signé des contrats avec des entreprises de la place. « Le Pnud a pour mandat de soutenir les pays pour la mise en oeuvre des 17 Objectifs de développement durable (ODD). Vous serez d'avis avec moi, qu'offrir à une Femme ou un Homme une source digne pour gagner un revenu c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Ce cadeau résume tous les 17 objectifs de développement durable », a rappelé Adama Dian Barry.

La BAC disposée à poursuivre son soutien

Le directeur général de la Banque agricole de Chine, Zhiheng Wang, a, de son côté, salué les efforts du Pnud en faveur du développement durable, ainsi que le choix de la Bsca-Bank comme partenaire de coopération. Selon lui, le programme Stagi mis en oeuvre par le Pnud apporte, non seulement, des opportunités précieuses aux jeunes mais contribue également au développement économique, social en favorisant l'emploi. Zhiheng Wang a également rappelé que la BAC, en tant que l'une des plus grandes banques commerciales de Chine, a pleinement intégré les dix-sept ODD dans sa stratégie d'entreprise. Elle s'engage aussi à soutenir la revitalisation rurale ainsi que l'économie rurale.

« Aujourd'hui, dans le cadre du Pnud au Congo, le Fonea et la Bsca-Bank signent une lettre d'intention pour un programme de stage, créant ainsi une plateforme permettant aux jeunes africains d'accéder à des connaissances et aux compétences financières avancées et modernisées, et favoriser aussi leur développement personnel et d'explorer leur parcours professionnel. Cette initiative revêt d'une importance pratique et majeure pour le développement économique et social du continent africain », a-t-il déclaré, se félicitant de nombreuses mesures prises par la Bsca-Bank ces dernières années pour promouvoir le développement durable en orientant les flux financiers vers les secteurs clés et l'amélioration du bien-être social au Congo.

Il a, enfin rassuré qu'à l'avenir, la BAC continuera, sous le patronage du Pnud au Congo, à soutenir pleinement le renforcement de la coopération entre la Bsca-Bank et le ministère de la Jeunesse à travers le Fonea.

Le directeur du cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Charles Makaya, a rappelé que l'employabilité des jeunes constitue l'un des défis majeurs en République du Congo. Revenant sur l'objectif du programme Stagi, il a exprimé sa gratitude au Pnud, partenaire engagé et stratégique pour son appui constant et ses efforts remarquables en faveur de la mobilisation des entreprises autour de cette initiative. Il s'est, par ailleurs félicité de l'adhésion de la Bsca-Bank qui s'engage à accueillir 40 jeunes en stage. « Ce geste exemplaire mérite d'être salué avec force pour la concrétisation concrète à cette dynamique nationale. L'adhésion de la Bsca-Bank ne nous surprend pas, au regard du potentiel de la banque, de ses engagements et réalisations sociales pour notre pays », a souligné Charles Makaya dit Mackaill.