Tunisie: La diaspora invitée à découvrir les opportunités agricoles

L'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) lance, ce lundi 14 juillet et jusqu'au 18 juillet, une semaine portes ouvertes dédiée au climat d'investissement dans le secteur agricole, spécialement destinée aux Tunisiens résidant à l'étranger. Cette initiative se tient à Tunis, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, la douane tunisienne, ainsi que des représentants du ministère des Finances et de la Banque centrale.

Cet événement hybride, combinant rencontres en présentiel et sessions virtuelles, vise à fournir une information complète sur les opportunités d'investissement agricole en Tunisie. Les participants pourront découvrir les avantages fiscaux et réglementaires, ainsi que les procédures administratives, les aspects juridiques et techniques liés à la création de projets agricoles.

Le programme comprend des présentations sur la situation actuelle et les perspectives du secteur agricole dans les différentes régions du pays, les démarches pour obtenir des licences dans la pêche et l'aquaculture, ainsi que les conditions pour lancer des projets dans le secteur de l'agritourisme. Des exposés sur les mécanismes de soutien à l'investissement, à l'exportation et les dispositifs d'accompagnement spécialisés seront également proposés.

Cette semaine portes ouvertes s'inscrit dans une dynamique de valorisation du potentiel agricole tunisien et de renforcement des liens économiques avec la diaspora.