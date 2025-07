Tunisie: Journées nationales d'information sur l'orientation - Eclairer les choix des bacheliers et de leurs familles

Les Journées nationales d'information sur l'orientation se tiendront les 18 et 19 juillet 2025 à la Cité des Sciences de Tunis, organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elles visent à aider les bacheliers dans leur choix post-bac en présentant les filières universitaires, les débouchés et les perspectives professionnelles.

Kaouthar Mansouri, directrice de la Réforme au ministère, a souligné lors d'une interview sur RTCI que l'objectif est de permettre aux jeunes de trouver un emploi grâce à des choix éclairés. L'événement s'adresse aussi aux familles, dont le rôle est crucial, tout en évitant les pressions excessives.

Nouveautés 2025 : des conférences accessibles en ligne pour les bacheliers éloignés de Tunis, ainsi que des témoignages d'étudiants et des interventions d'experts en entrepreneuriat.

Mansouri a rappelé que l'université forme désormais des citoyens et des entrepreneurs, pas seulement des diplômés. Face à la multiplication des formations (13 universités, 110 établissements publics et privés), les organisateurs proposent conférences, stands et échanges avec des conseillers pour clarifier les options.

Un appel a été lancé pour une participation massive, en présentiel ou en ligne, avec un conseil aux jeunes : choisir en fonction de leurs passions, pas des pressions extérieures.