Tunisie: Gafsa - Saned sacrée municipalité la plus propre du pays en 2025

La municipalité de Saned, dans le gouvernorat de Gafsa, a remporté le prix de la municipalité la plus propre au niveau national pour l'année 2025, selon un double processus d'évaluation, régional et national.

C'est ce qu'a indiqué Nabil Sendi, secrétaire général chargé de la gestion des affaires municipales de Saned, au correspondant de l'Agence TAP. Il a précisé que cette distinction résulte d'un classement régional, où la municipalité de Saned a été choisie comme la plus propre du gouvernorat de Gafsa, et d'un classement national, conduit par les ministères de l'Intérieur et de l'Équipement et de l'Habitat.

Selon Sendi, l'évaluation a été réalisée sur le terrain et de manière inopinée, mettant en lumière les efforts constants des agents municipaux ainsi que la stratégie de gestion adoptée par la commune depuis plusieurs années.

Le processus d'évaluation a couvert plusieurs domaines, notamment les infrastructures municipales telles que l'abattoir, le marché central, les jardins publics, les cimetières et le dépôt municipal. Il a également porté sur les équipements et engins municipaux, dont le taux d'utilisation atteint 90 %, ainsi que sur la politique de formation de la main-d'oeuvre et la mise en place d'ateliers de soudure, de réparation de pneus, de lavage de véhicules et de mécanique, tous gérés en interne.

Par ailleurs, le comité d'évaluation a pris en compte les partenariats établis avec la société civile et diverses organisations, notamment avec le complexe biologique "Aroubata" pour la valorisation des peaux, l'Association des jeunes agriculteurs pour la production de compost dans le cadre de l'économie circulaire, ainsi que l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l'Organisation internationale du travail (OIT), dans le cadre d'un projet d'aménagement à Saned El Jebel.

Enfin, des projets d'infrastructure tels que le pavage de routes, l'installation de trottoirs, l'éclairage public et l'accès à l'eau potable ont également été des critères déterminants pour l'attribution de cette distinction nationale.