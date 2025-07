Soudan: PNO rejette la liquidation des FAS et annonce le Retrait de Burma Nassir de la Direction du Parti

Le chef par intérim du Parti National de l'Oumma (PNO), Mohamed Abdallah Al-Doma a annoncé que la présidence du PNO avait révoqué la nomination de l'ancien chef par intérim, Maj. Gen. (RTD) Fadlallah Burma Nassir pour violation de la condition fondamentale stipulant que les décisions ne doivent pas être prises unilatéralement. Or, a-t-il ajouté, la Birmanie a contourné le cadre civil du parti et rejoint un groupe armé combattant le peuple.

Le parti a également annoncé son rejet de toute tentative de liquidation des forces armées (FAS), visant à s'emparer du pouvoir pour des questions éloignées des intérêts du peuple.

Al-Doma a expliqué, lors d'une conférence de presse à Port-Soudan samedi, que Burma Nassir avait tenté de faire dérailler le parti et de détourner la décision de la présidence du PNO de rejoindre l'Alliance Tasis, basée à Nairobi et dirigée par la milice rebelle.

Al-Doma a souligné que la délégation du parti actuellement en visite à Port-Soudan n'avait en aucun cas sollicité son adhésion au gouvernement lors de sa rencontre avec le Premier ministre, Dr Kamil Idris. Ils ne veulent pas d'emplois et leur objectif est d'aider les citoyens et d'instaurer la paix et la justice. Il a déclaré : « J'ai répété à plusieurs reprises lors de la réunion que nous ne sommes pas venus pour participer à un gouvernement. Nous souhaitons surveiller le gouvernement de manière civile et dialoguer avec lui de manière légale et équilibrée.»

De son côté, le Dr Ibrahim Al-Amin, vice-président du Parti national de l'Oumma a annoncé le rejet par son parti de toute tentative de liquidation des forces armées, dont l'objectif est de s'emparer du pouvoir et de contrôler la population pour des raisons qui sont loin de l'intérêt général.

Il a souligné l'importance de préserver les forces armées sur des bases solides, soulignant l'importance d'accroître leurs capacités, et non leurs effectifs. Il a ajouté : « Toutefois, la liquidation des forces armées est inacceptable.»

Il a réaffirmé le rejet par la présidence de l'adhésion de l'ancien président par intérim au Groupe de Nairobi.

Dr Al-Amin a appelé à un accord sur un nouveau contrat social qui réponde aux questions fondamentales du Soudan, soulignant l'importance du respect de l'unité du Soudan et de l'élaboration d'un projet de loi qui résolve tous les problèmes par la voie légale, et non par des procès politiques.

Le vice-président du parti Umma a expliqué que le général de division (retraité) Burma Nassir restait membre du parti jusqu'à ce que les instances compétentes du PNO statuent sur son cas. Il a également expliqué que le prince Abdul-Rahman Al-Sadig Al-Mahdi était membre du parti et n'avait occupé aucun poste de direction depuis son départ à la retraite des forces armées.