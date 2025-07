Afrique: CAN Féminine 2024 - La CAF forme et protège les joueuses auprès de la FIFPro

La Confédération Africaine de Football (CAF), en partenariat avec FIFPro, organise actuellement une série d'ateliers pédagogiques destinés aux joueuses, dans le cadre des activités d'héritage de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2024 (CAN Féminine).

Lancée le 1er juillet 2025, cette initiative a vu les représentants de FIFPro et les responsables du développement du football féminin de la CAF aller à la rencontre de chaque équipe sur son lieu de résidence. Ces séances de 90 minutes ont pour objectif de fournir aux joueuses des informations essentielles sur leurs droits, leur santé et leur sécurité, afin de leur permettre de faire des choix éclairés et de mener leur carrière professionnelle avec confiance.

« L'objectif de cet atelier est d'informer les joueuses sur leurs droits et de leur donner une voix dans le débat. La CAN Féminine ne se résume pas à une compétition : c'est aussi une vitrine pour se faire repérer, valoriser ses qualités et construire une carrière. Nous voulons que chaque joueuse sache vers qui se tourner en cas de besoin et dispose des outils pour évoluer dans un environnement professionnel avec assurance et lucidité. Cette collaboration entre la CAF et FIFPro reflète notre engagement commun à soutenir les joueuses sur le terrain, mais aussi en dehors. Une joueuse bien informée est une joueuse mieux armée. Ce programme constitue une étape importante vers un football féminin plus sûr, plus professionnel et plus solide en Afrique. »

Les objectifs des ateliers

Les ateliers centrés sur les joueuses ont pour but de :

Sensibiliser aux droits des joueuses : informer sur les droits légaux, contractuels et professionnels, tout en présentant le rôle de FIFPro et des syndicats de joueuses.

: informer sur les droits légaux, contractuels et professionnels, tout en présentant le rôle de FIFPro et des syndicats de joueuses. Promouvoir la santé et le bien-être des femmes : partager des conseils sur la prévention et la gestion des blessures aux ligaments croisés antérieurs (LCA), ainsi que sur l'impact du cycle menstruel.

: partager des conseils sur la prévention et la gestion des blessures aux ligaments croisés antérieurs (LCA), ainsi que sur l'impact du cycle menstruel. Renforcer les mécanismes de protection : former les joueuses à reconnaître, prévenir et signaler les situations de harcèlement, d'abus ou d'environnement à risque.

: former les joueuses à reconnaître, prévenir et signaler les situations de harcèlement, d'abus ou d'environnement à risque. Favoriser les choix éclairés : mettre à disposition des outils pour accompagner les décisions de carrière et le bien-être global.

: mettre à disposition des outils pour accompagner les décisions de carrière et le bien-être global. Soutenir la professionnalisation : rappeler que des joueuses autonomes et informées contribuent à un football féminin africain plus structuré, sécurisé et professionnel.

Les thèmes abordés