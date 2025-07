Algérie: Saison estivale - Arrivée d'un groupe de 51 enfants de la communauté nationale à l'étranger à Oran

ORAN — Un groupe composé de 51 enfants issus de la communauté nationale résidant à l'étranger est arrivé, samedi à l'aéroport international d'Oran "Ahmed Ben Bella", pour passer leurs vacances d'été.

Ces enfants, venus de Paris (France) et accompagnés de sept encadrants affiliés à la Mosquée de Paris, ont été accueillis par le wali d'Oran, Samir Chibani, ainsi que par les autorités locales. Ils séjourneront pendant environ deux semaines dans un camp d'été à Cap Falcon (daïra d'Aïn El-Turck), présenté comme un camp modèle en raison de ses nombreuses infrastructures, selon les explications fournies sur place.

Le directeur local de la Jeunesse et des Sports, Adel Tadjrar, a indiqué à la presse que "cette initiative vise à renforcer les liens culturels entre les jeunes de la diaspora algérienne et leur pays, en leur offrant un cadre de détente et de découverte à travers des activités récréatives, éducatives et sportives variées".

De son côté, le chef de délégation, Hocine Khiter, a précisé que ce camp s'inscrit dans le cadre d'un programme éducatif et culturel financé par l'Etat algérien. Il a ajouté que les enfants bénéficiaires, filles et garçons âgés de 9 à 15 ans, viennent de Paris et de sa banlieue.

Un autre groupe de 117 enfants de la communauté algérienne résidant à l'étranger est attendu dans la soirée à l'aéroport d'Oran pour passer leurs vacances dans un camp d'été dans la wilaya de Mostaganem.

La wilaya d'Oran accueillera, dans le cadre de cette initiative qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'août, quatre groupes, soit plus de 200 enfants, qui passeront chacun 15 jours au camp d'été de Cap Falcon, selon les précisions données sur place.