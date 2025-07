Ile Maurice: Ouverture de la grande piste - Effervescence au Champ-de-Mars

Samedi matin, une bonne foule s'est rassemblée au Champ-de-Mars pour assister à la première série des barrier trials de la saison, marquant le grand retour du Mauritius Turf Club (MTC) dans l'organisation des courses hippiques. Dès l'aube, aux alentours de 5 heures, un long cortège de voitures affluait déjà vers la rue Eugène Laurent. L'enthousiasme était palpable. Cette reprise des courses tant attendue ne laissait aucun doute sur l'intérêt qu'elle suscite.

Malgré un temps frais et une fine pluie, professionnels du milieu, turfistes et simples curieux se sont réunis autour de l'hippodrome. Une grande partie du public a pris place dans les gradins de la montagne, instaurant une ambiance rare pour une simple séance de barrier trials. Grands et petits avaient les yeux rivés sur la piste, captivés par la préparation des chevaux. Cette affluence remarquable ne peut qu'encourager le MTC, dont la popularité auprès du public semble plus forte que jamais.

Une matinée rythmée par six «barrier trials»

Six barrier trials figuraient au programme. Le public a eu la chance d'apercevoir plusieurs chevaux pressentis pour La Duchesse, première course classique de la saison prévue le 26 juillet, ainsi que le crack jockey brésilien Manoel Nunes, désormais associé à l'écurie Gujadhur. Le premier exercice a été remporté par l'élève de Vincent Allet, le nouveau Nordic Prince. Ce coursier a confirmé ses belles dispositions affichées à l'entraînement ces derniers temps en s'imposant devant Krim, un autre nouveau bien estimé de l'écurie Paul Foo Kune.

Cumbre Vieja de l'écurie Foo Kune est sorti victorieux du deuxième barrier trial, laissant entrevoir un joli potentiel. Quant au troisième essai aux stalles, il est revenu à la jument Join The Dots (Manoel Nunes). Elle a fait preuve de ténacité après avoir dirigé le groupe.

Le porte-drapeau de la plus vieille écurie du turf dans la Duchesse, Itsrainingwilliam, a passé le but en vainqueur dans l'un des barrier trials de la matinée. Il a gagné dans un style plaisant. Il a dominé William Iron Arm, également pressenti pour cette première grande affiche de la saison.

The Mauritian (Écurie Gujadhur) et Mind Map (Vincent Allet) ont remporté les deux derniers jump-outs de la matinée. The Mauritian, qui était muni de side winkers, a précédé de peu Good Council du yard d'Arveen Nagadoo. Quant à Mind Map, il a eu le mérite de remporter le barrier trial couru dans le meilleur temps des six trials au programme, ce qui ne peut que rassurer son entourage.