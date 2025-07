Algérie: Energie et Mines - M. Arkab reçoit une délégation parlementaire de la wilaya de Médéa

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu, dimanche à Alger, une délégation parlementaire de la wilaya de Médéa, pour examiner une série de préoccupations liées au secteur de l'énergie et des mines dans la wilaya, selon un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère dans le cadre de l'écoute et de la prise en charge des préoccupations des représentants du peuple, liées notamment au secteur de l'énergie et des mines, cette rencontre a réuni le ministre avec le membre du Conseil de la Nation, M. Mohamed Rabah, et les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), Youcef Hamidi, Rachid Miloudi, Ismail Brahimi, Mohamed Elamine Mabrouki, Amri El Bachir, et Mohamed Kebirita.

Cette rencontre a permis de passer en revue et d'évaluer l'état d'avancement des projets évoqués lors des réunions précédentes, notamment ceux liés au raccordement des différentes zones de la wilaya à l'électricité et au gaz naturel, y compris les nouveaux quartiers résidentiels, les logements ruraux, les exploitations agricoles et les zones industrielles.

Il a également été question de l'amélioration de la qualité du service électrique, à travers le renforcement du réseau par de nouveaux transformateurs et le traitement des coupures enregistrées dans certaines régions, notamment au sud de la wilaya.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur la nécessité de renforcer la couverture autoroutière par de nouvelles stations-service pour accompagner la dynamique de mobilité et répondre aux besoins des citoyens.

S'agissant du secteur minier, les membres de la délégation parlementaire ont affiché leur intérêt pour l'avancement des projets d'investissement dans la wilaya, notamment le projet de production du Baryte dans la commune de Berrouaghia, soulignant, dans ce sens, l'importance de l'exploitation des ressources minières locales pour booster le développement économique.

A cet égard, le ministre d'Etat a fourni des explications exhaustives, précisant que les services du ministère suivent ces dossiers de près, en coordination avec les différents acteurs.

Akrab a indiqué que 535 exploitations agricoles ont été raccordées à l'électricité sur un total de 687 recensées à travers la wilaya, soulignant la poursuite de la mise en oeuvre des programmes tracés dans ce domaine.

Le taux de raccordement à l'électricité a atteint 94 %, tandis que le taux de raccordement au gaz naturel a atteint 74 %, ce qui reflète les efforts consentis en matière d'amélioration des indicateurs de couverture et de renforcement du développement local, a-t-il expliqué.