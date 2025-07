Afrique du Nord: L'Algérie, un acteur clé aux niveaux régional et international concernant la question migratoire

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, a affirmé, dimanche, que l'Algérie était, grâce à ses efforts, un acteur clé aux niveau régional et international concernant la question migratoire.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de l'Atelier de haut niveau sur la participation de la communauté nationale à l'étranger aux efforts de développement du pays, organisé à Alger en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), M. Chaib a précisé que "l'Algérie est aujourd'hui un acteur clé aux niveau régional et international concernant la question migratoire, en oeuvrant à coordonner les efforts dans un cadre consultatif visant à assurer une gestion optimale de ce phénomène".

En la matière, l'Algérie plaide pour "une approche globale, intégrée, coordonnée et solidaire, s'appuyant sur la plupart des cadres juridiques régionaux et internationaux relatifs à la migration, à la protection des droits des migrants et à la préservation de la dignité humaine", a rappelé le secrétaire d'Etat.

Il a, à cet égard, fait savoir que sa rencontre avec la cheffe de mission de l'OIM en Algérie, quelques jours seulement après sa prise de fonction, avait permis de "passer en revue les progrès significatifs réalisés par l'Algérie dans ce domaine". Les efforts consentis par l'Etat dans ce cadre sont salués et considérés comme des "exemples à suivre à l'échelle internationale", a-t-il poursuivi.

Dans son allocution, M. Chaib a souligné le grand intérêt que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la participation de la communauté nationale à l'étranger au processus de développement national, cette catégorie étant, comme le stipule la Constitution algérienne, une partie intégrante de la société algérienne.

Il s'agit d'une démarche "placée au coeur du plan d'action gouvernemental, que le secrétariat d'Etat chargé de la Communauté nationale à l'étranger s'emploie à concrétiser", a-t-il dit, rappelant que la diaspora algérienne "n'a cessé de témoigner de son attachement profond, de son lien indéfectible et de sa fierté vis-à-vis de la mère patrie, que ce soit à travers sa précieuse contribution à la lutte nationale et à la glorieuse

Révolution de libération, sa participation notable à l'édification nationale ou par sa solidarité constante avec les enfants du pays durant les périodes difficiles que le pays a traversées".

La communauté nationale à l'étranger compte aujourd'hui dans ses rangs énormément de compétences reconnues et spécialisées dans différents domaines, prêtes à participer activement au processus de développement du pays, au moment où l'économie nationale connaît une dynamique remarquable grâce aux réformes judicieuses initiées par les hautes autorités du pays, notamment à travers l'investissement, les transferts financiers et l'échange d'expertises et de savoir-faire, a souligné le secrétaire d'Etat.

Par ailleurs, concernant cette rencontre, organisée pour la première fois en Algérie en collaboration avec une organisation onusienne spécialisée dans ce domaine, M. Chaib a précisé qu'elle "vise à échanger les meilleures pratiques et à partager les expertises en vue de soutenir et de renforcer l'engagement de la communauté nationale dans le processus de développement du pays".

Il a rappelé, dans ce contexte, que "l'Algérie était parmi les premiers pays à avoir mis en place des cadres et des politiques pionnières visant à structurer et à encadrer la diaspora nationale à l'étranger", saluant, à cet égard, le niveau de coopération existant entre l'Algérie et l'organisation onusienne pour atteindre les objectifs fixés dans leurs différents programmes.

Pour sa part, la cheffe de mission de l'OIM en Algérie, Mme Lalini Veerassamy, a précisé que l'Algérie avait adopté une stratégie nationale visant à mobiliser ses compétences à l'étranger à travers plusieurs initiatives, soulignant que la communauté nationale à l'étranger "joue un rôle majeur sur la scène politique et économique".

Le renforcement des liens avec les membres de la diaspora est "essentiel pour atteindre les objectifs de développement national et consolider le partenariat international", a-t-elle estimé.

Au sujet de cet atelier de deux jours, la responsable onusienne a expliqué qu'il "vise à échanger les expériences dans le domaine de la gouvernance et de la mobilisation des communautés à l'étranger et à partager l'expertise développée par l'OIM en la matière avec les Etats membres".