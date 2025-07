Algérie: Investissement - Lancement d'un projet de glossaire national de terminologie technique et réglementaire

ALGER — Un mémorandum de coopération a été signé, dimanche à Alger, entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) et le Haut-Conseil de la langue arabe (HCLA), portant lancement d'un projet de glossaire national de terminologie technique et réglementaire relative à l'investissement.

Le mémorandum de coopération a été signé au siège de l'AAPI par le directeur général de l'Agence, M. Omar Rekkache, et le président du HCLA, M. Salah Belaid, en présence de cadres des deux instances et de représentants d'établissements et d'administrations concernés par le domaine de l'investissement.

Ce glossaire, qui sera édité en trois langues (arabe, anglais et français), vise à unifier la terminologie technique et juridique utilisée dans le domaine de l'investissement, à renforcer l'usage de la langue arabe dans ce domaine, et à établir une référence linguistique et institutionnelle officielle à laquelle recourent les différents secteurs lors de l'élaboration des textes juridiques, selon les explications fournies à cette occasion.

Il tend également à renforcer l'attractivité de l'écosystème d'investissement en Algérie, à travers la mise en place d'un cadre linguistique et conceptuel clair et conforme aux normes internationales.

A cette occasion, un groupe de travail chargé de l'élaboration de ce glossaire a été installé. Le groupe est composé de traducteurs et de chercheurs relevant du HCLA, en sus d'une équipe de l'AAPI représentant toute la composante du guichet unique de l'investissement, dont les Douanes, les Impôts, l'Environnement, l'Habitat, le Commerce.

Dans une allocution lors de la cérémonie de signature, le président du HCLA, M. Salah Belaïd, a affirmé que son institution veillerait à élaborer un glossaire "particulier", s'appuyant sur tous les dictionnaires et guides disponibles, faisant savoir qu'une version en papier serait publiée prochainement, suivie d'une version numérique.

Ce travail s'inscrit dans le cadre des principales missions du Conseil, à savoir le soutien à la promotion de la langue arabe et de son usage dans la vie quotidienne, notamment dans les domaines financier et économique, à l'effet de renforcer la citoyenneté linguistique.

Définir les concepts est, selon Belaid, "une mission nationale", à même de préserver les droits des citoyens contre la multiplicité des définitions, soulignant que de tels glossaires contribuaient à l'unification des concepts suivant les normes internationales.

De son côté, M. Rekkache, a estimé dans une déclaration à la presse, que "plusieurs litiges liés à l'investissement sont dû à une mécompréhension des termes relatifs aux procédures juridiques", saluant cette initiative qui "contribuera à éclaircir la vision au sein de l'Agence et de l'ensemble des administrations concernées par l'investissement, et d'améliorer ainsi le climat d'investissement dans le pays".

Ce glossaire ne se limitera pas à recueillir les termes dans un document, mais définira les concepts à caractère juridique, économique et administratif, afin de simplifier les procédures administratives pour les investisseurs, d'expliquer les mécanismes d'accès aux avantages accordés par l'Etat et de vulgariser les étapes de l'opération d'investissement, a-t-il précisé.