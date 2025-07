Algérie: Championnat national scolaire des sports collectifs - Clôture en apothéose de la phase finale

ORAN — La phase finale du championnat national scolaire des sports collectifs s'est clôturée en apothéose, en présences des ministres de l'Education nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui et des Sports, Walid Sadi, ainsi que du Wali d'Oran, Samir Chibani, et le président de la Fédération Algérienne des sports scolaire, Ali Merah, à l'issue des finales, disputées, vendredi au stade "Ahmed Zabana" d'Oran

En basketball, les titres ont été remportés par les équipes filles d'Alger chez les écoles, Aïn Defla en minime et Bordj Bou Arreridj en cadettes, tandis que chez les masculins, la compétition a été marquée par des victoires d'Aïn Defla en écoles et minimes et Ouargla chez les cadets.

En football, la palme est revenue aux équipes représentants Béjaia écoles, Djelfa minimes et Médéa cadets, tandis que chez les filles les titres ont été attribués à Batna en écoles, Aïn Defla en minime et Khenchla.

En handball, les titres chez les garçons sont revenus aux équipes de Tébessa écoles, El Oued minimes et El Tarf cadets, alors que chez les filles Tébessa, Béjaia minimes et Tizi Ouzou cadettes ont été sacrés vainqueurs.

En Volleyball, les titres ont été décrochés par les filles d'Alger chez les écoles, Bejaia en minimes et Béjaia en cadettes, alors que chez les garçons la palme est revenue à l'école de Sétif, Sétif en minimes et Tipaza cadets.

Ce championnat national scolaire, de quatre jours, organisé par les ministères de l'Education nationale et des Sports, en collaboration avec la fédération algérienne des sports scolaire, a regroupé plus de 2.800 élèves des trois paliers d'enseignement dans quatre disciplines des sports collectifs, à savoir le football, le basketball, le handball et le volleyball (filles et garçons) issus de 50 wilayas du pays.

Cet événement sportif à caractère éducatif, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à relancer et structurer le sport scolaire dans l'objectif de détecter et d'encadrer les talents sportifs, s'est déroulé au niveau des salles omnisports et les stades des communes d'Oran, Bir El Djir, Oued Tlelat, Es-Senia, Mers El Hadjadj, El Kerma, entre autres et le village méditerranéen de Belgaïd (commune de Bir El Djir) lieu d'hébergement des participants.