Algérie: In-Salah - Début de l'activité annuelle des 'bains de sable' à Foggaret-Ezzoua

IN-SALAH — La commune de Foggaret-Ezzoua, wilaya d'In-Salah, a renoué, depuis quelques jours, avec l'activité annuelle estivale des "bains de sable" (Sablothérapie), aux vertus thérapeutiques avérées et aux perspectives de développement d'un tourisme saharien durable, et ce à l'initiative de l'association locale touristique et juvénile pour la préservation du patrimoine.

L'évènement, dont le coup d'envoi est donné traditionnellement par les autorités locales, et qui est à sa 9ème édition, consiste en l'enfouissement de la personne dans un trou creusé dans les dunes de sable -laissant émerger uniquement la tête-, drapée dans une étoffe la protégeant du contact direct avec le sable chaud.

Une activité qui donne lieu à une cure reconnue efficace contre des pathologies rhumatismales, lombaires et articulaires, ont expliqué les responsables de l'association.

Pratiquée depuis la nuit des temps dans le Sahara algérien, cette pratique thérapeutique, conseillée durant la période de l'après-midi, après la prière d'El-Asr, où le baromètre commence à descendre, attire de nombreux citoyens, de différents horizons du pays, pour se soulager d'une bonne sudation, assistés d'un encadreur de l'association.

Dans le but de développer ce créneau du tourisme saharien, la direction locale du Tourisme et de l'Artisanat apporte son soutien aux associations locales pour promouvoir ce genre d'activités à travers le territoire de la wilaya aux immenses étendues sablonneuses, lieux propices à ce type de pratiques curatives et touristiques.

Pour leur part, les autorités de la commune de Foggaret-Ezzoua oeuvrent à rentabiliser cette source naturelle, en invitant les citoyens à venir visiter la région et tirer profit des bienfaits de cette technique, encourageant, en parallèle, les activités culturelles et récréatives afin de créer une certaine animation tout autour.

Le président de l'association touristique juvénile pour la préservation du patrimoine, Nadjem Belamine, lance une invitation ouverte aux citoyens pour assister aux prochaines éditions de cette activité, dans le but de contribuer à la promotion de la destination touristique de la région et à la valorisation de ses composantes culturelles.

Les responsables communaux fondent eux aussi des espoirs sur le développement et la diversification de ce genre d'activités à même d'ouvrir, avec la station thermale de Tamezguida existante dans la région, des perspectives d'exploitation des potentialités touristiques de Foggaret-Ezzoua.