Ile Maurice: Bheenick à la présidence de la SBM en suspens ?

Samedi après-midi, Rundheersing Bheenick était toujours dans l'attente de sa lettre de nomination au poste de président du conseil d'administration de SBM Bank Ltd. Et ce, malgré le «clearance» qu'il affirme avoir obtenu du Bureau du Premier ministre, levant tous les obstacles à sa nomination, ainsi qu'à celle du CEO pressenti, Gervais Gua, expert financier actuellement en poste à Singapour. Cependant, à la Banque de Maurice (BoM), instance régulatrice du secteur bancaire et seule autorité habilitée à délivrer le certificat «fit & proper», aucune décision n'a encore été prise.

Le litige opposant Rundheersing Bheenick à la Banque centrale demeure en suspens sur une réclamation de Rs 200 millions à la BoM au titre de rémunérations non perçues durant son mandat de gouverneur de 2007 à 2014. Or, selon la nouvelle direction de la BoM, un accord aurait été conclu en 2024 entre Bheenick et l'ancienne direction, prévoyant un règlement de Rs 56 millions. «On s'attend à ce que M. Bheenick respecte cet accord afin que la Banque de Maurice puisse lui accorder son certificat fit & proper», laisse-t-on entendre à la BoM Tower.

Par ailleurs, le conseil d'administration de SBM Holdings a confirmé la démission de Rohit Ramnawaz de son poste, à la suite de sa nomination comme CEO de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Élu président du conseil le 30 juin, il n'aura occupé cette fonction qu'une dizaine de jours, devenant ainsi le chairman au mandat le plus court à la tête du premier groupe bancaire d'État. Son successeur sera désigné prochainement.