Ile Maurice: Photographie améliorée par l'intelligence artificielle

Le jeudi 10 juillet au soir, Huawei a officiellement lancé sa nouvelle série Pura 80 lors d'un événement mondial au Coca-Cola Arena à Dubaï. Des professionnels de la technologie, des médias, ainsi que des distributeurs et revendeurs venus de divers pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe étaient présents pour découvrir cette gamme innovante. La série Huawei Pura 80 est principalement dédiée à la photographie et intègre des technologies et fonctionnalités avancées.

Côté design, les modèles Pura 80 Ultra et Pura 80 Pro Glazed Red arborent un style unique baptisé Dazzling Forward Symbol, inspiré des rayons de soleil que l'on retrouve dans les bijoux et montres de luxe. Ce motif joue subtilement avec la lumière et les ombres, offrant un rendu visuel très élégant. L'objectif du Pura 80 Ultra est souligné par un anneau doré, signature distinctive de la série.

Sur le plan photo, le Pura 80 Pro est équipé d'un capteur ultra-large d'un pouce baptisé Ultra Lighting Camera, capable de capturer un maximum de lumière pour des images détaillées, même en faible luminosité. Grâce à sa Ultra Chroma camera, il restitue des couleurs fidèles, notamment dans les scènes nocturnes. Le Pura 80 Ultra innove avec une Switchable Dual Telephoto Camera, combinant deux focales (3,7x et 10x) sur un grand capteur, permettant des portraits nets et des gros plans saisissants.

Grâce à la technologie renforcée par la plateforme XMAGE, la série Pura 80 offre des performances photo de haut niveau. Son capteur téléphoto, le plus grand du marché, associé à des algorithmes avancés, permet de produire des images claires et précises, que ce soit en zoom ou dans des conditions lumineuses difficiles. Que l'on veuille capturer des détails architecturaux, des panoramas urbains ou des scènes de nuit, la qualité est toujours au rendez-vous. La vidéo bénéficie également d'une définition 4K, pour un rendu réaliste et intense.

Avec l 'émergence de l'intelligence artificielle (AI), celle-ci est également mise à profit avec l'AI Smart Controls Button présent sur les modèles Pura 80 Pro et Ultra : un bouton personnalisable qui permet un accès rapide à des fonctions clés comme l'appareil photo, la lampe torche ou l'AI Lens. Ce bouton est sécurisé par reconnaissance d'empreinte digitale, assurant un usage simple et sûr.

Autre innovation : la fonction AI Noise Cancellation, qui améliore la qualité des appels en éliminant les bruits environnants et en isolant clairement la voix du locuteur, même dans des environnements bruyants.

La performance énergétique n'a pas été oubliée. Les Pura 80 Pro et Ultra embarquent une batterie puissante de 5170 mAh, compatible avec la recharge ultra-rapide HUAWEI Super Charge 100W ainsi que la recharge sans fil rapide HUAWEI Super Charge 80W, pour un confort optimal.

Enfin, le Pura 80 Ultra se distingue aussi par sa robustesse, grâce au verre Kunlun Crystal Armor de 2e génération, qui multiplie par 16 la résistance aux rayures et par 25 la protection contre les chutes - un vrai gage de durabilité pour ce smartphone haut de gamme.