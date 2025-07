Ile Maurice: Guy Narainsamy s'éteint à 94 ans

Guy Narainsamy,l'un des derniers membres fondateurs du Parti travailliste (PTr) de Maurice, est décédé ce dimanche 13 juillet à l'âge de 94 ans. Militant infatigable et témoin engagé de l'histoire politique mauricienne, il avait rejoint le PTr dès l'âge de 14 ans, en 1944. Très tôt, il s'était investi dans la mouvance syndicale menée par Emmanuel Anquetil et Guy Rozemont, qu'il considérait, avec l'avocat Renganaden Seeneevassen, comme ses mentors. «Je détestais cette société injuste et j'étais prêt pour la révolution», confiait-il à l'express.

Toute sa vie, il est resté fidèle à son atelier de réparation de tempo, situé rue Bourbon, qu'il qualifiait de «véritable siège du parti». Le chef du gouvernement a salué «un homme dont l'héritage est profondément lié à l'évolution politique et sociale de notre nation», rappelant son engagement en faveur de la justice sociale, des droits des travailleurs et des idéaux démocratiques. Militant frondeur, Guy Narainsamy dénonçait régulièrement «l'embourgeoisement» du parti, regrettant la rupture entre les élites dirigeantes et les réalités quotidiennes du peuple. «Je suis né pauvre, je mourrai pauvre», affirmait-il, refusant toute récompense politique.