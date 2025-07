Ile Maurice: Nominations sans a priori politique

Le Conseil des ministres a pris note, à sa réunion du vendredi 11 juillet 2025, que le Premier ministre - conformément à l'article 87 de la Constitution - a conseillé au président de la République dans six nominations diplomatiques. Fait notable : les nouveaux ambassadeurs et hautscommissaires nommés proviennent de divers horizons politiques. Sheila Bappoo et Mireille Martin ont commencé leur parcours politique ailleurs qu'au PTR avant de rejoindre la locomotive rouge. Joël Rault est, quant à lui, membre du PMSD.

Cette décision traduit-elle une volonté affichée du chef du gouvernement de privilégier les compétences et l'expérience au-delà des appartenances partisanes ? Selon des sources proches de l'exécutif, cette ouverture pourrait s'inscrire dans une logique de rééquilibrage institutionnel et de crédibilisation accrue de la diplomatie mauricienne à l'international.

Sheila Bappoo

Haut-commissaire à New Delhi (Inde)

Dans une longue carrière politique, Sheila Bappoo a d'abord apporté sa contribution au Mouvement militant m a u r i c i e n (MMM), puis au Mouvement socialiste militant (MSM), avant de poursuivre son parcours au Parti travailliste (PTR). Elle a occupé des postes ministériels clés de 1991 à 1995, 2005 à 2010 et 2011 à 2014, comme ministre de la Sécurité sociale et de l'Égalité des genres.

Contactée pour une réaction, Sheila Bappoo nous dit : «C'est un honneur pour moi de servir cette fois-ci sur le front diplomatique, en tant que Haut-commissaire de Maurice à Delhi ; cela me fait honneur après toutes ces années de politique active durant cinq mandats, soit 25 ans à servir sur le plan social.» Elle développe sur le plan diplomatique : «Entre l'Inde et Maurice, il y a des pas mal de programmes et d'accords de collaboration et de coopération.» Elle profite pour nous parler des nouveaux axes - nouvelles technologies et intelligence artificielle - avant de conclure : «Je remercie le Premier ministre du fond de mon coeur. Ce sera un nouveau challenge pour moi, mais je suis confiante, d'autant plus que les relations entre l'Inde et Maurice sont très fraternelles.»

Mireille Martin

Haut-commissaire à Pretoria (Afrique du Sud)

Mireille Martin a été élue à l'Assemblée nationale en 2005, puis réélue en 2010. D'abord membre du MSM , elle a en suite rejoint le PTr. Nommée Secrétaire parlementaire privé (PPS) en 2010, elle a accédé au poste de ministre de l'Égalité des genres, du Développement de l'enfant et du Bien-être de la famille en 2011.

Contactée pour une réaction, Mireille Martin s'est exprimée : «C'est un honneur et une grande fierté d'avoir été nommée Haut-commissaire. L'Afrique du Sud est un pays très stratégique sur le continent africain. Mon objectif, entre autres, sera de renforcer les relations entre nos deux pays et de voir quelles sont les avenues de coopération. Je ferai ce travail avec beaucoup d'humilité et je remercie beaucoup le Premier ministre et le Conseil des ministres de m'avoir choisie.»

Munsoo Kurrimbaccus

Haut-commissaire à Islamabad (Pakistan) Membre du MMM, Munsoo Kurrimbaccus est titulaire d'un Bachelor of Science (BSc), d'un Master of Science (MSc) e t d'un Master of Business Administration (MBA). Au téléphone, il nous a confié : «C'est un grand honneur et je remercie mon leader qui m'a fait confiance. Je remercie aussi le Premier ministre et le gouvernement pour leur confiance. Je représenterai le pays dignement, avec beaucoup de diplomatie et je compte bien faire évoluer les relations bilatérales.»

Reza Gunny

Ambassadeur au Caire (Égypte)

Reza Gunny est un ancien enseignant , membre du MMM, qui a été maire de Quatre Bornes. Militant engagé, il s'était présenté sous la bannière mauve aux élections générales de 2019, dans la circonscription no 2 (Port-Louis Sud- Port-Louis-Central).

Indrajeet Babooa

Ambassadeur à Addis-Abeba (Éthiopie)

Indrajeet Babooa, membre du MMM, a une longue expérience en diplomatie africaine. Contacté pour une réaction, Il nous raconte :

«C'est quelque chose d'extraordinaire d'être nommé ambassadeur, un immense honneur. J'ai déjà évolué au sein des Nations Unies et de l'Union africaine, même si ce n'était à ce titre. En 1978, j'ai commencé comme lieutenant au service de sécurité des Nations Unies. Par la suite, je suis passé à l'Union africaine, où j'ai finalement occupé le poste de chef-adjoint du protocole. Grâce à cela, je connais très bien le fonctionnement de l'Union africaine.»

Il en profite pour remercier le Premier ministre et le vice-Premier ministre pour leur confiance. Ilsera aussi le représentant permanent de Maurice auprès de la Commission de l'Union africaine à Addis-Abeba.

Joël Rault

Ambassadeur à Paris (France)

Autrefois proche de Xavier-Luc Duval et du PMSD, Joël Rault a été ambassadeur de Maurice en France jusqu'en 2017. Il possède une solide expérience en diplomatie, en développement économique multisectoriel et en bonne gouvernance dans les relations internationales. Il a siégé sur plusieurs conseils d'administration.