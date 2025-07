Ile Maurice: Le système de «reward money» sous la loupe

La séance parlementaire du mardi 15 juillet 2025 s'annonce particulièrement dense, tant par le nombre de questions inscrites à l'agenda que par la présentation d'un projet de loi clé sur la lutte contre la criminalité financière. Environ 24 questions seront adressées au Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT), tandis que les ministres devront répondre à quelque 43 interpellations de backbenchers.

Parmi les questions les plus attendues au PM, celle du député indépendant Franco Quirin, qui visera à obtenir des éclaircissements sur les procédures de recrutement à la Horse Racing Integrity Division, notamment les critères de sélection et la réalisation de vérifications préalables. Le député Khushal Lobine, quant à lui, interrogera le chef du gouvernement sur les récompenses monétaires allouées aux policiers au cours des cinq dernières années, leurs modalités d'attribution et les mécanismes mis en place pour éviter les abus.

Dans le sillage de l'arrestation de l'assistant commissaire de police Lilram Deal, le député Farhad Aumeer entendra mettre en lumière d'éventuelles pratiques opaques en matière de récompenses policières. Il questionnera le Premier ministre sur l'existence d'une enquête administrative en cours et la possibilité d'un nouveau système plus transparent. Les députés Arvin Babajee, Raviraj Beechook, Manoj Seeburn, Nitish Beejan et Roshan Jhummun aborderont des dossiers sensibles allant de la saisie de 95 kg de cocaïne en 2019 à l'endettement public, en passant par les dépenses engagées pour la Dubai Expo 2020, les honoraires d'avocats de l'État ou encore les condamnations liées au Covid-19 sous la (Miscellaneous Provisions) Act.

En parallèle, plusieurs ministres seront interpellés sur des sujets sociaux et diplomatiques. Le député Adrien Duval interrogera le ministre Ashok Subron sur les mesures prévues face à la baisse du taux de natalité ; et le ministre Ritesh Ramful sur les dépenses des missions diplomatiques mauriciennes à l'étranger. La députée Anabelle Savabaddy s'adressera à la ministre de l'Égalité des genres Arianne Navarre-Marie concernant les cas signalés d'enfants dits «beyond control».

Après la session de questions parlementaires, les débats se poursuivront avec la présentation et le vote du Financial Crimes Commission (FCC) (Amendment) Bill. Ce projet de loi prévoit de renforcer ses pouvoirs en lui permettant de mener, conjointement avec la police, des enquêtes sur les infractions relevant de la FCC Act 2023.

Il s'agira d'un tournant majeur dans la coopération institutionnelle entre la FCC et les forces de l'ordre, dans le but de garantir l'efficacité des enquêtes, éviter les redondances et assurer une meilleure coordination dans les cas complexes de criminalité financière. Le projet de loi stipulera qu'une enquête conjointe pourra être menée lorsque le commissaire de police ou la FCC en jugera l'intérêt. Des mécanismes de notification mutuelle, de partage d'informations et d'arrangements organisationnels seront mis en place afin de garantir le bon déroulement des investigations.