Afrique Centrale: L'accord de paix RDC-Rwanda « ne prend pas en compte les causes profondes de la crise » (Mgr Nshole)

Lors d'une conférence tenue le vendredi 11 juillet à Kinshasa, Mgr Donatien Nshole, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationaledu Congo (CENCO), a affirmé que tout processus de paix en RDC devrait impérativement s'attaquer aux causes profondes des conflits.

« Dans un processus de paix, si on ne cherche pas les causes profondes, on ne fait rien du tout », a déclaré Mgr Donatien Nshole.

Mgr Nshole a exprimé ses réserves sur l'accord de paix signé le 27 juin à Washington par la RDC et le Rwanda, estimant qu'il ne prend pas en compte les causes profondes de la crise dans l'Est du pays. Il a appelé à une approche plus holistique, intégrant les dimensions sociales, historiques et communautaires du conflit.

Deux autres orateurs ont enrichi les échanges: Thomas Luhaka, député honoraire, qui a analysé les causes structurelles des conflits en RDC et le professeur Tshibangu Kalala qui a présenté les acquis et limites de l'accord de Washington.

Différents processus de paix

Cette rencontre, organisée par le mouvement citoyen Po Na Congo en collaboration avec la Synergie pour la transparence des processus de paix (STP), a réuni plusieurs acteurs politiques, religieux et académiques autour de différents processus de paix en cours en RDC.

Mgr Nshole est revenu sur le pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble, une initiative conjointe de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo (ECC), qui vise à offrir un cadre de réflexion et de gouvernance à l'ensemble de la nation :

« Ce pacte est destiné à inspirer les gouvernants, les scientifiques et les citoyens engagés, afin de construire une vision partagée de l'avenir du Congo », a-t-il expliqué.

Selon lui, ce cadre pourrait servir de référentiel pour les familles politiques, en favorisant un dialogue éclairé par les savoirs et les expériences locales.