Madagascar: Production - Le manioc se pare d'un label d'excellence français

L'entreprise Malakass, basée à Toliary, dans le Sud de Madagascar, vient de décrocher le Label EFE - Entreprise de Français à l'Étranger-, une distinction délivrée par les autorités françaises. Ce label reconnaît les entreprises créées par des Français hors de l'Hexagone qui ont un impact économique local positif, un savoir-faire de qualité, et qui contribuent à faire rayonner l'excellence française à l'étranger.

Spécialisée dans la transformation du manioc local en une farine fine, légère et naturellement sans gluten, Malakass travaille avec soixante-quatre agriculteurs organisés en coopératives, assurant une production durable et respectueuse de l'environnement.

Le produit obtenu se distingue par sa polyvalence : il remplace avantageusement la farine de blé dans les desserts (crêpes, gâteaux), sert à épaissir sauces et soupes, et apporte du croustillant aux fritures. En plus de ses qualités culinaires, cette farine est riche en fibres, magnésium et vitamine C, répondant ainsi aux exigences d'une alimentation saine et locale.

Le Label EFE, valable pour une durée de trois ans, atteste de l'engagement de Malakass en faveur d'une économie locale inclusive et durable. Il souligne également la capacité de l'entreprise à valoriser un produit malgache en respectant les standards français et européens.

Pour Houssen Mebobaly, fondateur de Malakass, « ce label symbolise l'alliance entre la culture malgache et l'exigence française pour une alimentation plus juste et durable ».