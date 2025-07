Cote d'Ivoire: Fintech/Lancement de Digiape - Vers une démocratisation des souscriptions sur le marché primaire

Le Dc/Br (Dépositaire central/Banque de règlement) a procédé au lancement de Digiape, une plateforme de digitalisation des opérations de souscription sur le marché primaire. Ce projet vise à améliorer et à démocratiser l'accès aux souscriptions boursières, en facilitant les transactions pour les investisseurs, notamment les particuliers.

Digiape intervient dans un contexte marqué par un faible taux de participation, dû à plusieurs facteurs : une culture boursière peu développée, un accès limité aux infrastructures financières, une concentration géographique des acteurs et un manque de légitimation des services financiers. La mise en place de cette plateforme répond ainsi à un réel besoin de modernisation et d'inclusion financière.

Lors de la conférence de lancement tenue le vendredi 11 juillet 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le directeur général du Dc/Br, Birahim Diouf, a présenté les objectifs de Digiape, la nouvelle plateforme digitale dédiée à la souscription sur le marché primaire.

« Conçue pour automatiser et sécuriser les opérations, Digiape repose sur quatre piliers : la réduction des erreurs grâce à l'automatisation, le paiement électronique multicanal, une gestion dynamique des programmes d'émissions, et la possibilité pour les investisseurs non bancarisés d'ouvrir un compte. Cette innovation vise à assurer une allocation fiable, renforcer la transparence et élargir l'accès aux émissions publiques », a-t-il expliqué.

Le projet Digiape, a-t-il ajouté, bénéficie du soutien de plusieurs partenaires clés, notamment la Bad, l'Amf-Uemoa, l'Apsgi-Uemoa et Intelligencia IT & Financial Solutions. Présents lors de la conférence, les différents partenaires ont réaffirmé leur engagement en faveur de cette initiative.

Mme Roselyne Abé, présidente de l'Apsgi-Uemoa, a souligné que « ce projet rapprochera les sociétés de gestion des populations non bancarisées, ainsi que de la diaspora. Tout en rendant le marché plus attractif et fluide pour les investisseurs. »

Avec Digiape, le Dc/Br amorce une nouvelle ère où chaque citoyen, qu'il soit en zone urbaine ou rurale, pourra devenir un acteur du marché boursier. Une avancée décisive pour une finance plus inclusive, plus transparente et résolument tournée vers l'avenir.