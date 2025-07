Madagascar: Ambatolampy Tsimahafotsy - Renaissance d'une école centenaire

Un siècle après sa création, l'École primaire publique (EPP) d'Ambatolampy Tsimahafotsy retrouve un nouveau souffle. Le Groupe Filatex et ses collaborateurs, l'association des parents d'élèves, ont travaillé main dans la main pour réhabiliter les bâtiments de cette école publique qui ne répondaient plus aux normes élémentaires de sécurité et de confort.

Les travaux ont été réalisés du 27 juin au 12 juillet. Depuis, les toitures menaçantes, les murs rongés par l'humidité, les sols fissurés, les portes et les fenêtres vétustes ont été modifiés, grâce à la réfection des dallages endommagés, au traitement des murs et à leur remise en peinture, au remplacement de toutes les menuiseries en bois par des structures métalliques, plus durables. C'était également l'occasion pour l'installation d'un verger scolaire, pour améliorer la nutrition des élèves grâce à des arbres fruitiers choisis pour leur cycle de production.

« Ce que nous bâtissons ici va bien au-delà des murs. C'est un geste fort de solidarité et de responsabilité collective envers les générations futures », a déclaré Tanteraka Rakotoarisoa, directrice de la RSE auprès du Groupe Filatex.

Cette action vient compléter d'autres actions structurantes telles que la remise de bourses scolaires à des collégiens issus de milieux défavorisés, la création de potagers éducatifs dans les écoles, le développement d'écoles de formation professionnelle, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de l'architecture durable.