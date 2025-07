Madagascar: John Douaglin/Coach des Ankoay - « Les Ankoay peuvent poser des problèmes aux autres équipes »

interview

À vingt-huit jours de l'Afrobasket 5x5 en Angola, le sélectionneur de Madagascar, John Douaglin, livre ses premières impressions, ses ambitions et sa vision du groupe qu'il façonne.

Quel regard portez-vous sur la sélection malgache que vous dirigez depuis quelques jours ?

C'est une impression particulière, car j'avais déjà eu l'occasion de voir l'équipe jouer, notamment lors d'une opposition contre la Côte d'Ivoire. J'avais donc une certaine connaissance du groupe. Je le trouve très intéressant, et je ne suis absolument pas surpris par ce que je vois. C'est une sélection avec des caractéristiques un peu différentes de certaines équipes africaines. Si on parvient à bien exploiter ses atouts, je pense qu'elle peut poser des problèmes à beaucoup d'adversaires.

Quels aspects travaillez-vous en priorité ?

Tout. Nous devons progresser mentalement, physiquement, techniquement. Il faut améliorer la lecture du jeu, l'adresse, tous les compartiments. Une fois dans le top 16 du Championnat d'Afrique des Nations, les choses deviennent sérieuses. On affronte des équipes solides, souvent renforcées par des joueurs venus des États-Unis ou de l'Euroleague. Ce sera une compétition difficile, mais c'est justement ce qui en fait la beauté. Relever ce genre de défi, c'est ce qu'on aime.

Quelle philosophie de jeu souhaitez-vous mettre en place ?

C'est une excellente question. Les joueurs possèdent une réelle capacité à jouer rapidement et à tenter des tirs en transition. Ce n'est pas forcément mon style habituel, mais je dois m'adapter à leurs qualités. Mon rôle, c'est de bâtir un jeu structuré en m'appuyant sur leurs forces, même si cela signifie accepter des prises de risque que j'aurais tendance à limiter ailleurs. En fin de compte, c'est un équilibre entre ma vision du jeu et leur capacité d'adaptation.

Voyez-vous une différence de niveau entre les joueurs locaux et les expatriés ?

Franchement, je ne fais aucune différence entre les joueurs expatriés et ceux qui évoluent dans le championnat local. Tout le monde défend les couleurs de Madagascar, moi y compris. Bien sûr, les styles diffèrent entre ce qu'on voit à Madagascar et en Europe, mais cela s'arrête là. Donc moi, je ne regarde absolument pas ça. Il y a plein de possibilités, c'est-à-dire qu'en faisant des efforts communs, tout le monde participe et contribue à la dynamique du groupe.

Quel bilan tirez-vous des premiers matchs de préparation ?

Il y a des hauts et des bas, ce qui est tout à fait normal à ce stade. On traverse des moments difficiles où il faut rester soudés, se soutenir, redoubler d'efforts. Mais il y a aussi des moments de convivialité et de partage. Et parfois, on les place volontairement dans des situations complexes, où seul le travail d'équipe peut faire la différence. La clé, c'est la solidarité.

Un mot pour les supporters malgaches ?

Un grand bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec la sélection. On va donner le maximum pour vous. À vous de nous encourager. On ne sera pas les favoris en Angola, mais on fera tout ce qu'on peut. Alors, on compte sur votre soutien !