Sénégal: Mutations économiques et sociales - Le choc du béton et de la mondialisation : Saly, vitrine et cicatrice du tourisme balnéaire

Hier simple village de pêcheurs, Saly-Portudal est devenue l'épicentre du tourisme de masse au Sénégal. Resorts, golfs, night-clubs, villas haut de gamme : cette enclave touristique, surnommée « la banlieue chic de Dakar », attire les investisseurs... mais fait fuir les autochtones. On constate alors l'explosion du foncier. Entre 2018 et 2023, les prix des terrains ont quadruplé. Les familles modestes sont expropriées ou repoussées vers des zones non viabilisées, sans accès à l'eau ou à l'électricité. Quid des emplois précaires ? Si le tourisme offre des opportunités, elles restent concentrées dans le nettoyage, la sécurité ou les petits commerces, avec des salaires bas et peu de perspectives d'évolution.

Les infrastructures sont elles à deux vitesses. Le contraste est frappant entre les quartiers pavillonnaires bien entretenus et les zones d'habitats spontanés où s'entassent les ouvriers du secteur.

Déclin des pratiques économiques traditionnelles

Dans la course au développement, les activités locales s'effacent. La pêche artisanale marginalisée : À Guéréo, en 2020, un projet hôtelier sur une zone de débarquement a provoqué des tensions violentes. L'accès à la mer est désormais régulé par des clôtures et vigiles, éloignant les pêcheurs de leur gagne-pain.

L'agriculture est pour sa part reléguée. À Somone, les terres cultivables sont grignotées par des résidences secondaires. Des femmes qui produisaient mil et arachide importent désormais de la farine industrielle pour survivre.

L'émigration : l'eldorado fantasmé

Pour beaucoup de jeunes, la migration vers l'Europe devient la seule issue. Les récits glorifiés des « Barcelonais » ou des « Parisiens » nourrissent un imaginaire puissant. Pourtant, peu reviennent vraiment enrichis. Les familles vendent terres et bétail pour financer des départs souvent périlleux, via la Mauritanie ou les Canaries. L'exil devient un nouveau mythe, à la fois promesse et tragédie.