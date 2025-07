Sénégal: Diocèse de Saint-Louis - Mgr Augustin Simmel Ndiaye ordonné puis intronisé

Le nouvel Évêque du Diocèse de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, a été intronisé hier, dimanche 13 juillet lors d'une messe solennelle tenue à la Cathédrale en présence du Nonce apostolique et de la conférence des Évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée Bissau. Lors de cette célébration eucharistique, toutes les entités du diocèse (consacrés et fidèles laïcs) se sont présentées au nouvel Évêque qui devient aussi leur nouveau Pasteur.

Après avoir félicité les responsables et membres du Comité d'organisation de ce Sacre pour le travail abattu et qui a valu la réussite de cet événement, le nouvel Évêque de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye a formulé des prières à leur endroit. « C'est le coeur chargé de beaucoup d'émotions que je voudrais vous présenter à l'Autel du Seigneur pour qu'il vous rende tout cela en grâce. Servir le Seigneur et le servir toujours joyeusement », a-t-il dit. Il a salué la présence massive des évêques de la conférence épiscopale, et au-delà de la conférence épiscopale régionale, nationale et territoriale, la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest bien représentée à cette messe par les évêques qui sont venus du Togo, du Burkina, et ses frères qui sont venus de l'Université Catholique d'Afrique de l'Ouest (UCAO), avant de lancer, « je crois en l'église africaine. ».

Le nouveau Pasteur du Diocèse de Saint-Louis dit croire en l'église de l'Afrique de l'Ouest. « Je crois en une église communion, où consacrés, fidèles laïcs et prêtres ordonnés, œuvrent ensemble pour le bien de l'humanité. Notre mission ne s'arrête pas entre nous, au sein de l'église institutionnelle, je veux dire », a-t-il expliqué. Pour rappel, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye a été ordonné Évêque avant-hier samedi par l'Archevêque émérite de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye en présence également du Nonce apostolique et des Évêques du Sénégal et de la sous-région.