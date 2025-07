Le Ministre de l'Hydraulique a procédé ce week-end au lancement officiel des opérations communautaires de pré-hivernage et de curage, dans la commune de Diamaguene Sicap Mbao. Devant les populations locales, les associations, les partenaires et les autorités municipales, il a appelé à une mobilisation collective pour faire face durablement aux inondations, un fléau récurrent dans plusieurs zones du pays.

Dans son discours, le ministre a rappelé que cette initiative s'inscrit dans un programme plus large de préparation hivernale enclenché depuis plusieurs semaines à l'échelle nationale. Ce programme, selon lui, vise à renforcer les dispositifs d'assainissement à travers des travaux de curage, de nettoyage des canaux et de finalisation des infrastructures dans les zones vulnérables.

« Certains chantiers sont déjà terminés, d'autres le seront d'ici le 15 ou la fin du mois de juillet. Même si tout ne sera pas réglé cette année, nous aurons déjà soulagé une bonne partie des zones à risques », a-t-il assuré. Le ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre ces travaux de manière continue, année après année, afin de construire une véritable résilience face aux inondations.

Au-delà des travaux techniques, l'accent a été mis sur l'importance de l'implication communautaire. Le ministre a salué la participation des associations, collectifs citoyens, médias et volontaires mobilisés à Sicap Mbao pour cette première phase.

« On ne peut venir à bout des inondations sans une parfaite symbiose entre l'action technique des services publics et l'engagement citoyen sur le terrain », a-t-il souligné. Il a rappelé que le gouvernement, sous l'autorité du président de la République et du Premier Ministre, assume pleinement ses responsabilités, mais que la réussite des efforts de prévention dépend aussi de l'implication de tous les Sénégalais. Le ministre a également décliné les quatre principes fondamentaux qui guideront désormais la stratégie nationale de prévention des inondations. Agir à temps : trop souvent, les opérations de curage sont lancées tardivement, ce qui nuit à leur efficacité. « Il faut anticiper, lancer les procédures plus tôt, et éviter les actions précipitées », a-t-il affirmé. Il faut aussi travailler en synergie : il a dénoncé le travail en solo entre les structures de l'État et les acteurs locaux, appelant à plus de coordination. « À Touba, la collaboration entre nos équipes et les structures locales du Khalife Général a donné des résultats probants. C'est un modèle à étendre. »

L'efficacité plutôt que la dépense : le ministre a reconnu que malgré les 717 milliards de FCFA investis ces dernières années, les résultats restent en deçà des attentes. Il plaide pour « une logique de résultats », en favorisant des dépenses mieux ciblées, plus intelligentes, et plus efficaces.

Il importe également de renforcer la communication. Pour autant, il a appelé les médias à jouer un rôle central. « Vous n'êtes pas de simples relais. Vous êtes des partenaires de premier plan, indispensables à la sensibilisation, au suivi et à l'évaluation des actions publiques. » Le ministre a clôturé son intervention en lançant officiellement les opérations de curage communautaire, tout en donnant rendez-vous sur le terrain : « C'est sur le terrain que se mesure la vérité de notre action. Ensemble, nous pouvons traverser cette saison des pluies dans les meilleures conditions possibles. »

La cérémonie de lancement, présidée par le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, s'est tenue à Diamaguène Sicap Mbao, en partenariat avec IBP (International Budget Partnership), qui appuie l'organisation communautaire « Mboolo Moy Doolé ». Ce collectif regroupe plusieurs acteurs engagés dans la gouvernance locale et l'amélioration du cadre de vie : l'ONG Urbasen, la Fédération Sénégalaise des Habitants (FSH), les Unions Départementales des Délégués de Quartier de Pikine et de Guédiawaye, ainsi que le Cadre de Réflexion et d'Action des Journalistes sur l'Hygiène, l'Eau et l'Assainissement (CRAJHEA). Ce dispositif multiacteurs illustre la volonté du ministère d'intégrer la société civile, les élus locaux et les médias dans une démarche participative et inclusive. « Mboolo Moy Doolé, l'union fait la force », a tempéré le ministre, soulignant que seule la synergie entre les institutions publiques et les initiatives citoyennes permettra de transformer durablement la lutte contre les inondations en une réussite collective.