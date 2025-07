Gabon: L'édition 2025 de la Coupe Oloupi n'aura pas lieu cette année

L'édition 2025 de la Coupe Oloupi n'aura pas lieu cette année. C'est au cours d'un déjeuner de presse que cette information a été portée à la connaissance du public, par Coordinateur Général et Président Fondateur, Jean Paul Eyebe Lendoye, ce 12 juillet dans la commune d'Owendo .

L'édition 2025 de la Coupe Oloupi n'aura pas lieu cette année. C'est au cours d'un déjeuner de presse que cette information a été portée à la connaissance du public, par Coordinateur Général et Président Fondateur, Jean Paul Eyebe Lendoye, ce 12 juillet dans la commune d'Owendo. La Coupe Oloupi, compétition sportive de référence sur l'ensemble du territoire national est à sa 44ème année d'existence. L'édition de 2025 n'aura malheureusement pas lieu ces vacances. L'annonce a été faite ce week-end par son Coordinateur Général et Président Fondateur, Jean Paul Eyebe Lendoye.

"Pour éviter la confusion du genre, connaissant la passion autour de cette compétition et après consultation des membres de la coordination générale et ceux du comité d'organisation et du sacro-saint des années paires, nous annonçons avec grand regret le glissement de la Coupe Oloupi à l'année prochaine. En clair, la Coupe Oloupi ne se joue pas cette année 2025 malgré toutes les dispositions prises par le comité d'organisation" dira t-il comme pour éviter de se confondre avec la fièvre électorale.

Au regard de ce qui précède, le comité d'organisation, via son coordinateur général et président fondateur, a présenté toutes ses excuses aux amoureux et habitués de cette rencontre qui rassemble et unit les fils du pays. "Nous présentons toutes nos sincères excuses aux différents responsables d'équipes, aux sportifs, aux sympathisants et aux populations des départements Sébé et Bayi Brikolo" lance t-il en substance.

Beaucoup l'attendaient, mais hélas. Pour des raisons indépendantes de la volontés des organisateurs, elle est renvoyée pour 2026. "L'année dernière, nous avons organisé de manière brillante et avec plus de professionnalisme la 38e édition de la Coupe Oloupi avec l'onction de Monsieur 'Grandes Premières', comme j'aime à l'appeler, j'ai cité Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'époque président de la transition, qui, comme je l'avais si bien dit lors de mon laïus au stade Tata Oloupi, à la remise du Ballon d'or que nous lui avons décerné pour son accompagnement multiforme (spirituel, moral, financier et surtout présentiel). Oui, Monsieur le Président de la République, le dimanche 25 août 2024, nous avait fait l'honneur en compagnie de Madame la Première Dame, Zita Oligui Nguema" a t-il rappelé à toutes fins utiles.

La Coupe Oloupi, faut-il le rappeler, c'est l'unité autour du ballon et l'amitié dans le sport. C'est une association apolitique reconnue au ministère de l'Intérieur. Elle a besoin du politique pour se mouvoir. Elle est attendue patiemment pour les vacances 2026.