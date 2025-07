Cote d'Ivoire: Yasmine Diawara, «la Go à vélo», pédale vers le cap de Bonne Espérance

Pendant que le Tour de France bat son plein dans l'hexagone, d'autres cyclistes accomplissent des exploits en Afrique cette fois. L'Ivoirienne Yasmine Diawara, alias « la Go à vélo » est partie de Korhogo à la fin du mois dernier. Objectif : rallier le cap de Bonne Espérance, soit 8 000 kilomètres de périple le long du golfe de Guinée. La jeune femme est actuellement à Kumasi au Ghana.

« La Go à vélo » avance à raison de quelques dizaines de kilomètres par jour, souvent sur des pistes poussiéreuses, mais pas de quoi décourager Yasmine Diawara. « Tout ça fait partie du plaisir que l'on prend à rouler sur les différentes routes », explique-t-elle.

La trentenaire mène son échappée, mais pas en solitaire. Sa mère fait aussi le voyage, en transports en commun. De quoi réduire l'appréhension même si la jeune femme espère déjà voir le bout. « J'ai hâte de visiter la Namibie. Dans ma tête, j'imagine un très beau pays avec des cultures probablement différentes de celles que j'ai côtoyées », raconte Yasmine.

Mais avant cela, il faudra traverser huit pays, dont le Cameroun ou encore la RDC. Loin d'être une cyclotouriste, Yasmine rencontre à chaque étape des entrepreneurs et des militants, avec un message à faire passer à la jeunesse africaine. « On peut se dépasser et faire des choses immenses. On peut se dire que ce sont des folies et que c'est irréalisable et que l'on ne peut pas y arriver mais en vrai, il n'y a aucune limite à ce que l'on peut réaliser », lance l'Ivoirienne.

La jeune femme veut mettre ces exemples en avant tout au long de son périple, que l'on peut suivre sur les réseaux sociaux. Son arrivée est prévue en Afrique du Sud dans cinq à six mois.