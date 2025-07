Congo-Brazzaville: Rencontre parlementaire - Consolidation des liens de coopération entre le pays et la France

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a été reçu, en marge de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), par son homologue français, Yaël Braun-Pivet. Les échanges ont porté sur la nécessité de renforcer la coopération entre le Congo et la France.

Dans un climat de respect et d'écoute mutuelle, les deux personnalités ont témoigné leur volonté partagée de consolider les liens historiques et de dynamiser la coopération parlementaire entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvouba, a, en effet, salué la réussite de la 50e session de l'APF et a félicité son homologue Braun-Pivet pour sa réélection à la tête de l'Assemblée nationale française.

Les présidents des chambres basses du parlement français et congolais ont aussi évoqué un sujet important, à savoir la relance du projet de protocole d'accord, un cadre formel essentiel pour structurer la coopération future entre les deux Assemblées nationales.

Isidore Mvouba a également réitéré son invitation à Braun-Pivet de se rendre à Brazzaville et sollicité le soutien de l'Assemblée nationale de France pour l'établissement d'une bibliothèque parlementaire au sein de l'Assemblée nationale congolaise.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur la consolidation des relations bilatérales, soulignées par les visites réciproques des présidents Denis Sassou-N'Guesso et Emmanuel Macron. L'objectif étant d'accroître les échanges entre le Congo et la France. Conscients du fait que la dynamisation de la coopération interparlementaire passera par la signature d'un mémorandum d'entente, les deux présidents ont convenu d'assurer un suivi parlementaire conjoint des accords et engagements pris par les deux chefs d'État lors de la dernière visite du président Sassou-N'Guesso à Paris en mai dernier. Ces engagements portent notamment un partenariat énergétique pour la modernisation du réseau électrique congolais ; un accord entre les ports de Pointe-Noire et de l'Axe Seine, et la création à Brazzaville d'une Académie de lutte contre la criminalité environnementale.

La présidente de l'Assemblée nationale de France, Yaël Braun-Pivet, a, quant à elle, confirmé son accord pour formaliser cette coopération en évoquant la possibilité d'une future visite au Congo, marquant ainsi une étape prometteuse dans le renforcement des liens entre les deux parlements.

Le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvouba, a immortalisé son passage à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de France par la signature du livre d'or.