Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - La société civile s'active pour un scrutin apaisé

Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales vient de clôturer ses assises sur le processus électoral relatif à l'élection présidentielle de 2026. Les acteurs politiques sont appelés au ressaisissement.

L'appui à la démocratie et au processus électoral, les questions de transparence et de paix font parties des problématiques au coeur des assises tenues à Brazzaville sous l'égide du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui.

« Nous invitons nos acteurs politiques et gouvernants à faire que les périodes électorales ne soient pas des zones de turbulences mais des moments privilégiés où par le truchement du vote, les citoyens façonnent librement leur destin se confiant à l'homme ou à la femme qu'ils choisissent en toute liberté », a-t-il déclaré lors de la clôture des travaux, en rappelant le rôle de la Coordination nationale des réseaux et associations pour la gouvernance démocratique et électorale (Coraged).

Les organisations de la société civile ayant pris part à ces assises sous le label de la Coraged ont, dans une déclaration commune, formulé une invite : « La Coraged invite toute la classe politique à se ressaisir de toutes les formes d'intransigeance, de sectarisme en donnant individuellement et collectivement la preuve d'être animé par le seul désir de servir l'intérêt général car la population aspire à vivre en paix, au bien-être socio-économique et à la justice sociale ».

Ainsi, Céphas Germain Ewangui a appelé les acteurs de la société civile à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement de leur part de responsabilité dans processus électoral. « Menez des campagnes de sensibilisation et d'éducation à assises communautaires en vue d'amener tous nos compatriotes à s'approprier l'ensemble des règles, valeurs et exigences de la démocratie dont les élections ne sont qu'une composante. Interpellez sans cesse nos gouvernants et acteurs politiques pour ne plus, sous aucun prétexte, conduire dans l'impasse l'oeuvre délicate et exaltante d'édification d'une société démocratique », a-t-il exhorté.