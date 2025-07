Madagascar: Pétanque/Mondial junior - Dix-huit présélectionnés, quatre tickets en jeu

En quête d'un troisième titre. Après le comeback réussi des seniors à Digon, les juniors veulent eux aussi renouer avec le titre. Madagascar participera au championnat du monde des juniors de moins de 18 ans, qui se déroulera désormais en marge de celui mixte. Le sommet mondial se déroulera du 23 au 26 octobre à Isla Cristina, Huelva, en Espagne. La Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) a publié ce week-end une liste de dix-huit présélectionnés, dont quatorze garçons et quatre filles, validée par le comité exécutif de la fédération.

« Madagascar y enverra deux joueurs et deux joueuses », souligne le président de la fédération, Julio Adrien Edouard Andrianirina.

Les présélectionnés, surtout les garçons, sont les champions, vice-champions, classés troisièmes aux championnats de Madagascar et aux coupes de Madagascar, ainsi que les champions et vice-champions de la ligue des saisons 2024 et 2025. Le premier regroupement, qui servira de sélection finale, s'étalera du 15 au 22 juillet dans la capitale.

Madagascar compte dans son palmarès deux sacres mondiaux, ravis en 2003 en République Tchèque et en 2017 en Chine. En outre, la Grande Île avait déjà remporté la médaille d'argent en France (2013), en Thaïlande (2015) et en Espagne (2021), et le bronze en 1989 en Tunisie.