Afrique: À deux semaines du coup d'envoi - L'Afrique de l'Est prête à entrer dans l'histoire du CHAN CAF TotalEnergies 2024

Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie entament la dernière ligne droite avant d'accueillir le CHAN TotalEnergies 2024

Le compte à rebours s'accélère en Afrique de l'Est

Le tournoi se tiendra du 2 au 30 août 2025

À deux semaines du coup d'envoi, le compte à rebours vers le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024 atteint son point culminant. Les pays hôtes -- le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie -- entrent dans la dernière phase de préparation pour accueillir la plus prestigieuse compétition africaine réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux.

Cette huitième édition du CHAN CAF TotalEnergies restera dans les mémoires comme un tournant historique pour le football africain : c'est en effet la première fois qu'un tournoi de cette envergure sera coorganisé par trois nations.

Chacun des pays hôtes jouera un rôle distinct et essentiel dans la réussite de cet événement, qui mettra en lumière le meilleur du football local africain dans une atmosphère festive et engagée.

Prévu du 2 au 30 août 2025, le tournoi rassemblera l'Afrique autour du ballon rond, dans une célébration vibrante du talent local, de la ferveur populaire et de l'unité panafricaine.

Le match d'ouverture se déroulera au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam, en Tanzanie. La compétition passera ensuite par Kampala, en Ouganda, pour la petite finale, avant de connaître son apothéose à Nairobi, au Kenya, où sera sacré le prochain vainqueur de cette compétition.

Alors que la ferveur monte dans toute la région, le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a réaffirmé la fierté et la confiance de la Confédération Africaine de Football à l'approche du tournoi : « Nous ne sommes plus qu'à deux semaines d'écrire une nouvelle page du football africain. Le CHAN CAF TotalEnergies 2024 est bien plus qu'un tournoi : c'est une déclaration forte de l'excellence africaine, de l'unité continentale et de la foi en notre talent local. L'Afrique de l'Est est prête à accueillir le continent. »

Le tirage au sort final a déjà eu lieu, répartissant les 19 équipes participantes -- dont le Sénégal, champion en titre -- dans leurs groupes respectifs. Chaque match s'annonce palpitant, porteur de fierté nationale, et constitue une vitrine pour les futures étoiles du football africain.

La phase finale des préparatifs est en cours. La CAF et les Comités d'organisation locaux redoublent d'efforts pour finaliser les aspects logistiques, peaufiner les infrastructures sportives et lancer des campagnes d'engagement des supporters dans les villes hôtes. La billetterie ainsi que les principales actions de marketing autour de la compétition seront dévoilées prochainement, rapprochant les fans de l'action.

Le moment tant attendu pour l'Afrique de l'Est est enfin arrivé. L'énergie, l'anticipation et la mobilisation autour du CHAN CAF TotalEnergies 2024 ne reflètent pas seulement une fête du football, mais incarnent une célébration historique de la résilience, de l'identité et de l'excellence locale africaines.