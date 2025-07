Madagascar: Football/PFL - Elgeco Plus décroche son premier titre

L'équipe du By Pass remporte son premier titre de champion de Madagascar. Elgeco Plus a défait Cosfa par 3 à 0 en finale, hier, sur sa pelouse.

Première étoile. Après ses six titres de vainqueur de la Coupe de Madagascar, Elgeco Plus s'est hissé sur le toit national et a remporté le trophée ainsi que le chèque géant de 20 millions d'ariary. Les hommes du coach Oelison Rafanomezantsoa, dit Carreca, décrochent leur premier sacre de champion national après avoir battu Cosfa 3 à 0, hier, sur leur pelouse du By Pass. Le match a été très rythmé et disputé.

Agressifs dès l'entame de la rencontre, les Oranges ont ouvert la marque dans le premier quart d'heure. Servi par Jesy sur le côté droit, le Camerounais-Tchadien Ismail a placé le ballon au premier poteau, profitant de l'hésitation du portier des Militaires et du dernier défenseur (14e). Sur une nouvelle action, Jesy, bien placé dans l'axe, a tenté un tir de loin, mais la balle s'est envolée au-dessus de la barre transversale (40e).

Au retour des vestiaires, Cosfa a beau tenté de renverser la situation, mais ses tirs cadrés, notamment celui de l'attaquant du Barea, Toky, ont été captés par Toldo, le gardien des Barea à la Cosafa Cup (51e). Elgeco Plus a enfoncé le clou : Mamisoa a inscrit le deuxième but après avoir éliminé le dernier défenseur et n'a plus eu qu'à placer le ballon au premier poteau (54e). Les occasions se sont enchaînées pour Cosfa, mais sans concrétisation.

Jouer à dix

Elgeco Plus a obtenu un penalty suite à une faute sur Doddy dans la surface (63e). Zola a assuré, sans complexe, la transformation (3-0). Le buteur a reçu, par la suite, un carton rouge : un deuxième jaune après avoir enlevé son maillot lors de la célébration. Elgeco Plus a terminé le match à dix.

Les Militaires ont confondu vitesse et précipitation dans leurs attaques. Leurs tirs sont passés au-dessus de la transversale ou ont frôlé le poteau de Toldo. Doddy a failli inscrire un quatrième but, mais la balle a été repoussée par la barre transversale (71e).

« Arriver à ce stade n'était pas facile. Nous l'avons remporté grâce à la bonne cohésion des joueurs, à la fusion entre anciens expérimentés et jeunes. La présence d'Ismail a surtout été notre atout. Il a une bonne condition physique, en plus de son gabarit, ce qui manque aux joueurs locaux », confie le coach Carreca.

« Les joueurs se sentaient épuisés après les matchs marathons de la phase finale », regrette le coach de Cosfa, Lalaina Ratsimanosika.

Elgeco Plus représentera ainsi le pays à la Ligue des champions de la CAF.

« Il nous faudra encore renforcer l'équipe pour être à la hauteur dans cette compétition. Nous devrons doubler chaque poste pour pouvoir rivaliser avec les grands clubs africains », a ajouté Carreca.

L'aventure nationale ne s'arrête pas là pour Elgeco Plus, qui disputera également la finale de la Coupe de Madagascar ce dimanche.