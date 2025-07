Afrique Centrale: Accord de paix RDC-Rwanda - Joseph Mukungubila invite tous les congolais à s'aligner derrière la détermination de Félix Tshisekedi !

Pour lui, il n'est pas question de combattre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, ni de tenter jeter au feu ses multiples efforts entrepris, depuis son avènement à la tête de la RDC, pour le retour de la paix et la défense de l'intégrité du territoire national.

Dans une démarche patriotique, le Prophète Joseph Mukungubila met en garde, depuis son Katanga natal, où il est revenu, depuis la semaine dernière, quiconque oserait emprunter la voie de la trahison, derrière la crise sécuritaire grandissante entretenue par l'agression rwandaise, dans l'Est, pour déstabiliser le pays ou encore renverser, pour ses propres intérêts, les institutions, pourtant, reconnues et mises en place, constitutionnellement, à la faveur de dernières joutes électorales tenues en 2023.

Au cours d'une interview, réalisée, ce week-end, il a donné son point de vue sur l'accord de paix signé, sous l'égide de Washington, en date du 27 juin 2025, par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour le Prophète Mukungubila, l'acte d'engagement facilité par le Gouvernement américain constitue une étape inédite pour le rétablissement de la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC, contrairement à ce que certaines bouches professent.

"On est en train de répandre ces informations pour intoxiquer les gens. Ce n'est pas sérieux. C'est comme si on devenait un tout petit peu sans compréhension... Je ne pense pas que ce soit ce que les autres sont en train d'avancer. On est en train d'intoxiquer les gens", a recadré, dans un ton rigoureux, Joseph Mukungubila.