Congo-Kinshasa: Diplomatie parlementaire, RDC-France - Jean-Michel Sama Lukonde met le cap sur des perspectives fortes !

En marge de sa participation, aux travaux de la 50ème Session de l'Assemblée Parlementaire Francophone (APF), à Paris, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Président de la Chambre haute du Parlement de la RDC, a scellé, samedi 12 juillet 2025, un protocole de coopération avec son homologue Gérard Larcher, Président du Sénat français. Un engagement hautement stratégique qui s'inscrit dans l'optique du renforcement des liens d'amitié et de l'accroissement des opportunités de collaboration incluant le partage d'expériences en matière de productions législatives, de contrôle parlementaire, d'évaluation des politiques publiques, d'application des lois et de suivi des procédures législatives.

Lors de ce moment solennel de signature d'un protocole de coopération, Jean-Michel Sama Lukonde avait à sa suite le deuxième Vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo, et quelques sénateurs, comme Christophe Lutundula et José Mpanda. L'Ambassadeur de la RDC en France, le Professeur Emile Ngoyi, et tant d'autres personnalités dont Nadège Boboy Mwabela et Gaston Nkole Tshimwanga, étaient, eux aussi, de la partie.

L'accord de coopération signé entre les Sénats de la RDC et de France se focalise également sur les activités internationales et la diplomatie parlementaire d'amitié, l'autonomie financière et administrative, la numérisation des travaux parlementaires, les systèmes d'information et communication institutionnelle.

Rappelons qu'en marge de la 50ème session des assemblées parlementaires francophones (APF), ouverte à Paris depuis le 9 juillet 2025, à laquelle une trentaine des présidents des parlements francophones et plus de 500 délégués ont pris activement part, Jean-Michel Sama Lukonde y a représenté la Chambre haute de la République démocratique du Congo.

Il sied de rappeler que la RDC avait récemment accueilli une mission des bons offices des députés de l'APF sur l'agression de la RDC par le Rwanda, matière importante qui a constitué par ailleurs l'un des sujets au centre des échanges dans le cadre des dossiers sécuritaires et des conflits armés dans l'espace politique francophone.