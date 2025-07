Congo-Kinshasa: Défense - Guy Kabombo Muadiamvita affirme son engagement à bâtir une armée forte, responsable et proche des congolais !

La deuxième réunion du comité de pilotage stratégique du Programme Unis pour la Paix et la Sécurité (UPS) s'est tenue, vendredi 11 juillet 2025, en présence du VPM de la Défense nationale, Me Guy Kabombo Muadiamvita ainsi que du chargé des affaires a.i de l'Union Européenne en RDC, M. Antonio CANPONE.

Cette deuxième rencontre a permis aux parties prenantes d'évaluer l'état d'avancement du programme depuis son lancement en 2023, ainsi définir les prochaines étapes opérationnelles.

Au cours de ces assises, les discussions ont porté sur 4 points essentiels à savoir :

- l'accompagnement de la mise en oeuvre de la réforme de l'armée,

- le renforcement de la redevabilité et le lien de confiance entre les forces armées et la population,

- l'appui à la modernisation de l'administration de la Défense

- le renforcement des capacités de l'armée pour soutenir et protéger les populations civiles dans les zones en proie à l'insécurité.

Les parties prenantes ont évoqué la possibilité d'accélérer les activités dans les provinces cibles, notamment Kinshasa, Nord-Kivu, Kasaï Central et Ituri. Dans sa prise de parole, le Numéro Un de la défense nationale congolaise, Me Guy Kabombo MUADIAMVITA a formulé le voeu de faire de ce comité de pilotage un cadre de décisions pragmatiques centré sur le renforcement de la coopération entre les parties.

"Comme vous le savez, la République démocratique du Congo s'est engagée depuis plusieurs décennies dans un processus de réformes de son armée, avec comme objectif la création d'une armée républicaine professionnelle, moderne, crédible et dissuasive, destinée à répondre aux nombreux défis tant internes qu'externes auxquels elle est confrontée.

Je formule donc le souhait que ce comité de pilotage ne soit pas seulement un exercice formel, mais un cadre de décisions pragmatiques, centré sur le renforcement de la coordination entre les parties prenantes, l'accélération des activités sur terrain et la réorientation, le cas échéant, des priorités en tenant compte du contexte géopolitique évolutif et des instructions stratégiques du Chef de l'Etat.

Notre attente est clair : que ce projet soit visible, mesurable et utile à la population congolaise pour une armée républicaine, plus professionnelle, responsable et proche des citoyens", a martelé le Vice-premier Ministre en charge de la Défense, dans son discours, lors de cette activité majeure.

Rappelons par ailleurs que le projet européen » Unis pour la Paix et la sécurité « , UPS en sigle, financé par l'Union Européenne, à hauteur de 29,6 millions d'euros pour la période 2023-2027, dont la gestion est confiée à l'agence Expertise France et l'agence Belge de développement, s'inscrit dans la continuité des initiatives de l'Union Européenne en RDC, succédant aux missions Eusec et au projet Progess.