Madagascar: Elgeco Plus - Ismail, l'artisan du succès

Recrutement gagnant. Le Camerounais-tchadien Akandi Ismail a été l'un des principaux artisans du succès de l'Elgeco Plus, club sextuple vainqueur de la Coupe de Madagascar, en contribuant à hisser l'équipe au sommet du championnat national élite cette saison, outre le coach Oelison Rafanomezantsoa, dit Carreca, bien évidemment.

Il a été quasi l'auteur des buts de l'équipe du By Pass depuis son intégration dans le groupe lors des cinq dernières journées de la phase de conférence de la Pure Play Football League version 2024-2025. Ismail a réalisé dix buts en dix matchs. Certes, l'attaquant étranger de l'Elgeco Plus a pris le train en marche, mais il avait de suite marqué son territoire et il a pu prouver qu'il avait sa place dans l'équipe.

« Nous avons un groupe dynamique, une équipe avec des joueurs qui croient en eux. J'ai juste apporté une touche personnelle. Il y a toujours la motivation par les dialogues dans les vestiaires. Ensuite, il y a bien évidemment le travail », confie Ismail, l'auteur du but d'ouverture du score lors de la finale entre son club et Cosfa.

À la fin de sa première saison concluante au sein du club champion de Madagascar, l'attaquant camerounais-tchadien a révélé que « Ce qui m'a le plus marqué cette saison, c'est la volonté des joueurs à pouvoir faire des efforts et corriger les erreurs au fur et à mesure. Tout le monde voulait s'améliorer, s'échanger, et c'est ce qui m'a motivé ».

Avant d'être sollicité par Elgeco Plus, Ismail a passé une saison morte en raison d'une blessure. Lors des précédentes saisons, il évoluait à la Gazelle de Ndjamena, vainqueure de la Coupe tchadienne en 2019. Auparavant, il avait joué à la Renaissance, club en D1, pendant deux saisons.