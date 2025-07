Ile Maurice: Ciel mi-couvert et mer agitée ce lundi

Des nuages venant de l'Est influencent actuellement le temps à Maurice, indique le communiqué de la station météorologique émis à 4 h 30 ce lundi 14 juillet. Le ciel sera mi-couvert, devenant parfois nuageux sur l'Est et le plateau central, avec quelques ondées occasionnelles.

Les températures maximales seront de 20 à 22 degrés Celsius sur les hauteurs et de 24 à 27 degrés Celsius sur les côtes. La nuit, elles descendront entre 15 et 17 degrés Celsius sur le plateau central, et entre 19 et 21 degrés Celsius sur les régions côtières.

Le vent soufflera de l'Est à environ 20 km/h, avec des rafales atteignant 50 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs, avec des vagues d'environ 2,5 mètres. Les sorties en haute mer et dans les lagons du Sud sont déconseillées.