Ile Maurice: «Lindi kordonie» - Désobéissance civile silencieuse contre la réforme de la pension

Aujourd'hui, ce sera une journée particulière. La plateforme Pa Tous Nou Pension, avec l'appui de plusieurs syndicats, appelle à faire un «lindi kordonie» : les travailleurs de la construction et les artisans manuels sont invités à rester chez eux pour exprimer leur rejet de la réforme controversée sur l'âge de la pension. Il ne s'agit pas d'une grève officielle, mais d'une action symbolique de désobéissance civile.

Bruneau Laurette explique : «On vise principalement les secteurs construction et artisanat, mais on invite aussi d'autres personnes à y participer. L'idée est simple : rester à la maison, passer la journée avec sa moitié et ses enfants, pour créer une prise de conscience que nous faisons aussi partie de l'économie.»

Difficile de chiffrer le nombre de participants, mais Bruneau Laurette affirme qu'une «mouvance» s'est formée à travers le pays. Des interrogations subsistent concernant le secteur du transport. Sur ce point, il précise : «On n'a pas envoyé de message pour le transport, pour ne pas pénaliser les enfants et les familles. Mais si le gouvernement ne revoit pas sa position, ce sera envisagé.»

François Henri : «Pas une grève générale, mais une responsabilité citoyenne»

François Henri, cheville ouvrière de l'initiative, précise que le mot d'ordre s'est étendu dans les secteurs représentés par certains syndicats : «On ne veut pas bloquer tout un système sinon on aurait appelé à une grève générale. Chaque citoyen a la responsabilité de faire ce qui lui semble bon. On ne pousse pas les travailleurs des services essentiels à participer, on ne veut pas paralyser ce secteur ou le pays.»

Du côté de la CTSP, Reeaz Chuttoo confirme la mobilisation. «Depuis vendredi, nous sommes actifs. Ce n'est pas une grève, mais une désobéissance civile importante. Le Premier ministre veut faire croire que la majorité est d'accord avec la réforme. En restant à la maison, les gens lui envoient un message clair.»

Dans un message largement diffusé, la CTSP appelle les travailleurs à participer à cette action symbolique : «Restez à la maison, prenez un jour de congé ou un sick leave, et informez votre employeur. C'est pour montrer notre opposition à la retraite à 65 ans.» Si l'ampleur réelle de ce lindi kordonie reste incertaine, le signal politique est évident : une partie du pays refuse de rester silencieuse face à cette réforme.

Reste à voir si cette mobilisation citoyenne sans manifestation visible réussira à infléchir la position du gouvernement. Cette journée de lundi s'annonce donc comme un test à la fois pour les organisateurs et pour les autorités.

«Implementation of Task Work»

Reeaz Chuttoo revient aussi sur la mise en oeuvre du Task Work par une circulaire dans la fonction publique (extrait ci-dessous) :

«The Pay Research Bureau has made provision for task work in the Public Sector which should be applicable where the task rates have been recommended by the Head of Division and approved by the Supervising Officer. It has been decided that, henceforth, task work will no longer be implemented

3. Employees concerned should cover their normal 40 hours of work weekly as per the PRB Report 2021 which is as follows:

a) Six-day week basis

Monday to Friday: 07.00 to 15.15 hours

Saturdays: 07:00 to 10.45 hours

b) Five-day week basis

Monday to Friday: 07.00 to 16.00 hours

4. It would be appreciated if all Units/Sections/Divisions could be requested to strictly comply with the above decision.

Reeaz Chuttoo explique que cette mesure vient directement affecter les travailleurs manuels et les employés à bas salaire du secteur public qui sont les plus touchés par la réforme : «Le gouvernement persiste à affecter les plus bas de notre communauté. La taxe sur les fonctionnaires va être abolie, mais cela ne change rien au fait que les plus vulnérables sont visés.»