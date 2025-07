Congo-Brazzaville: Préparatifs du Chan - Les Diables rouges enchainent

Barthélemy Ngatsono, le sélectionneur des Diables rouges A' a analysé le troisième match test livré par ses joueurs le 11 juillet au Centre technique d'Ignié soldé par la victoire 3-1 face à l'AS Otohô qui prépare quant à elle, la Coupe africaine de la Confédération.

Grâce Nsemi, Venold Nzaba et Mignon Koto ont inscrit les buts de l'équipe nationale. « Le premier match était ennuyeux. Le deuxième nous l'avons gagné (5-0) et le troisième nous gagnons (3-1), cela entraîne certaine une confiance au niveau du groupe mais ce n'est pas encore cela. Il y a encore des manquements que nous avons constatés dans ces matches notamment au niveau de la cohésion et du replacement. Bref, sur le plan tactique beaucoup reste à faire. La satisfaction est sur l'intensité que nous avons mise dans ce match. Cela veut dire que sur le plan physique c'est bien mais il faut continuer à pousser pour que nous puissions être prêts le jour J », a commenté le sélectionneur.

Le sélectionneur qui entend tout mettre en oeuvre pour que son équipe soit compétitive, a par ailleurs plaidé en faveur d'un regroupement de la sélection. « Nous lançons un appel aux responsables pour que nous soyons impérativement internés pour que nous puissions récupérer le temps perdu et aussi commencer à travailler sur le plan mental parce que le plan mental entre également enjeu dans cette compétition », a ajouté Barthélémy Ngatsono

L'objectif a-t-il précisé est de tout faire pour gagner le premier match contre le Soudan. Cela sera alors le déclic dans le groupe dans lequel se trouvent également le Nigeria et le Sénégal. « Ce ne sera pas facile parce que nous savons que cette équipe est bien structurée et il y a de grands joueurs mais qu'à cela ne tienne, on est habitué et nos joueurs ont de la valeur aussi. Sinon nous pouvons rester trois semaines dans le travail et dans les bonnes conditions j'insiste, je crois qu'on négociera bien le premier match », a-t-il souligné.