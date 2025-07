Madagascar: Tourisme - Des enfants chinois à la découverte de la destination pays

Voyager et faire du tourisme constituent un des meilleurs moments de la vie.

Cela fait même partie de l'éducation des enfants. Raison pour laquelle, des ressortissants chinois âgés entre 8 ans et 13 ans issus de Pony Club étaient en terre malgache pour découvrir la destination Madagascar. Ces sept enfants chinois proviennent de Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, dans la partie sud-ouest de la Chine.

Ils ont été accompagnés par deux éducateurs et des parents de certains d'entre eux. Cette action a été réalisée dans le cadre de la collaboration entre Pony Club et l'association Amitié Madagascar - Chine, et ce, en vue de promouvoir la destination Madagascar au niveau des pays asiatiques, selon les promoteurs.

Sites les plus emblématiques

Dans le cadre de leurs séjours dans la Grande île, ces enfants chinois ont eu l'opportunité de visiter l'Allée des baobabs se trouvant à Morondava, dans la région du Menabe. C'est l'un des sites les plus emblématiques du pays et qui attirent de nombreux touristes internationaux. Il est également classé dans le Top 10 des merveilles naturelles au niveau de l'Afrique, selon Pandotrip, un guide de voyage en ligne.

Ensuite, ces membres du Pony Club ont pu découvrir la biodiversité exceptionnelle de Madagascar, tout particulièrement les lémuriens, une des espèces faunistiques endémiques au pays, en visitant le parc national de Kirindy, un site MAB (Man And Biosphere) de l'UNESCO. C'est également un centre d'endémisme local important et de diversité lié à la présence des biotopes du sud et de l'ouest de Madagascar. On y recense huit espèces de lémuriens dont six espèces nocturnes.

Patrimoine mondial de l'UNESCO

Par ailleurs, ces jeunes ressortissants chinois ont également eu l'occasion de découvrir les Tsingy de Bemaraha, un des paysages les plus spectaculaires et uniques au monde. Ce site naturel le plus impressionnant de Madagascar, avec ses formations rocheuses spectaculaires, attire de nombreux visiteurs venus des quatre coins du monde. Il est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Durant leur voyage, les membres de Pony Club ont pu acquérir de nombreuses connaissances sur la destination Madagascar. C'est la deuxième vague de voyage organisée par ce club en partenariat avec l'association Amitié Madagascar - Chine après la première expédition qui s'est déroulée en 2023.